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Fotografii din interiorul noului Air Force One arată cărți false cu titluri fără sens. Controverse după primul zbor al lui Donald Trump

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Donald Trump și noul Air Force One oferit de Qatar. Foto: Karoline Leavitt/X
Donald Trump și noul Air Force One oferit de Qatar. Foto: Karoline Leavitt/X
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Din articol
Trump vrea să folosească Boeingul după încheierea mandatului

Chiar la scurt timp după primul său zbor, noul Air Force One al lui Donald Trump stârnește controverse. Fotografiile din interiorul aeronavei arată niște cărți false cu titluri fără sens. Imaginile au fost distribuite pe X de purtătoarea de cuvânt a președintelui, Karoline Leavitt, scrie focus.de.

Cărțile poartă titluri precum „Bibliotecă”, „Bijuterii” sau „Artă”. Fotografiile lui Leavitt și cărțile de pe raftul din spatele ei sunt intens discutate pe X și sunt ținta batjocurii și a sarcasmului.

Utilizatorii rețelei scriu, de exemplu: „Pe cărțile astea scrie pur și simplu «Bibliotecă»?”, „Nu vă prefaceți că nu aveți trei exemplare din «Bibliotecă»”, „Acolo a ascuns Qatarul microfoanele, pentru că știe că prostul ăsta ignorant nu citește”, „Sincer să fiu, cărțile adevărate i-ar fi la fel de inutile lui Trump ca și câinelui vostru” sau „Habar n-am, am fost dintotdeauna un mare fan al trilogiei «Bibliotecă»”.

Un alt utilizator prezintă o imagine generată de inteligența artificială în care cărțile poartă titluri precum „Cum să pari deștept la bord” sau „Carte de colorat pentru lideri”.

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Trump vrea să folosească Boeingul după încheierea mandatului

Președintele american Donald Trump s- deplasat miercuri în statul Dakota de Nord pentru a inaugura un muzeu în onoarea lui Theodore Roosevelt, invocând moștenirea președintelui republican pentru promovarea unui mesaj al măreției americane în contextul apropierii sărbătorii naționale din 4 iulie.

Călătoria la Medora, în vestul statului Dakota de Nord, a marcat intrarea în serviciu a unui Boeing 747 prevăzut cu dotări suplimentare, oferit de Qatar, care va funcționa ca avion prezidențial Air Force One. Aparatul arborează culorile roșu, alb, albastru închis și auriu alese de Donald Trump.

Avionul a stârnit critici din cauza costurilor și a ritmului rapid al lucrărilor de renovare, precum și din cauza acceptării neobișnuite a unui avion de lux de mare capacitate de la o țară străină. Donald Trump a respins criticile cu privire la acest aranjament, iar armata aerului a declarat că avionul corespunde normelor prezidențiale.

Înainte de a se îmbarca pentru acest zbor inaugural miercuri, Donald Trump a declarat jurnaliștilor că Qatarul „ne-a tratat foarte bine” și că liderul qatarez oferind avionul a fost „foarte amabil”.

Întrebat despre costul pentru contribuabili, Donald Trump a afirmat că avionul oferit costă „foarte puțin în raport cu ceea ce ar fi costat dacă noi am fi procedat diferit”.

„Suntem foarte mândri de el, țara este foarte mândră de el”, a declarat Trump, adăugând că vechiul Air Force One „nu părea potrivit pentru țara noastră”.

„Ei l-au făcut demn de un președinte, ceea ce înseamnă securitatea și toate diferitele dispozitive (gadget-uri) pe care le-au instalat, lucruri foarte complexe”, a precizat Donald Trump.

Postul de televiziune american CNN menționează însă costuri de recondiționare de peste 400 de milioane de dolari.

Noul avion, un Boeing 747-8, urmează să înlocuiască vechiul Boeing 747-200. Acesta este în serviciu de aproximativ 35 de ani ca Air Force One.

Aeronava din Qatar urmează să fie utilizată până la livrarea celor două avioane Boeing nou comandate.

Comanda noilor aeronave a suferit recent întârzieri. Noile aeronave ar trebui să fie gata în aproximativ doi ani. Atunci se va încheia și al doilea mandat al lui Trump.

Președintele SUA dorește să păstreze avionul de lux după ce va părăsi Casa Albă. Conform unor informații, avionul de lux ar urma să fie donat bibliotecii prezidențiale a lui Trump – astfel încât acesta să poată continua să îl utilizeze.

Editor : M.C

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