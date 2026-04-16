Franța se pregătește de alegeri. Emmanuel Macron a anunţat un proiect de lege „împotriva interferenţelor străine”

Cu un an înainte de alegerile prezidenţiale care îi vor desemna succesorul, preşedintele Emmanuel Macron a anunţat joi un proiect de lege pentru a proteja alegerile franceze „împotriva interferenţelor străine”, relatează AFP.



„Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege şi măsuri de reglementare pentru a îmbunătăţi protecţia alegerilor noastre împotriva interferenţelor străine”, a declarat şeful statului în faţa a câteva sute de primari adunaţi la Palatul Élysée.



Aceste interferenţe „v-au afectat uneori”, le-a spus el acestor oficiali nou aleşi de la alegerile municipale din martie. De asemenea, „i-au afectat pe mulţi dintre vecinii noştri”, a adăugat el, făcând aluzie la recentele alegeri din Moldova, România şi, de asemenea, Germania.



În vizorul său: Rusia, care, aşa cum a subliniat Emmanuel Macron în februarie, „cumpără masiv milioane de conturi false în perioadele electorale”.



„Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise”, a insistat el joi.



Promiţând să „adopte o serie întreagă de măsuri pentru a proteja mai bine dezbaterea democratică de capriciile reţelelor sociale”, preşedintele francez şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa de a „reglementa discursul pe reţelele de socializare, în special posibilitatea de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale”.

