Olanda își mută 86 de tone din rezervele de aur din SUA și Canada la Londra, invocând tensiunile geopolitice în creștere

Banca centrală a Olandei a decis să transfere o parte importantă din rezervele sale de aur la Londra, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice. Instituția spune că aurul păstrat în capitala britanică poate fi tranzacționat și mobilizat mai rapid în cazul unei eventuale crize.

Banca centrală a Țărilor de Jos (DNB) a anunțat miercuri că a mutat 86 de tone din rezervele sale de aur din Statele Unite și Canada la Londra, invocând „tensiunile geopolitice în creștere”, potrivit Euronews.

DNB a explicat că rezervele de aur păstrate la Londra pot fi tranzacționate mai ușor decât cele depozitate la New York și Ottawa. „Astfel, DNB le poate mobiliza cel mai rapid într-o situație de criză”, a transmis banca într-un comunicat.

„Prin această măsură, am îmbunătățit capacitatea de mobilizare a rezervelor de aur. Presupunem că nu va fi niciodată nevoie să folosim aurul, dar este totuși necesar să ne consolidăm reziliența și gradul de pregătire”, a declarat președintele DNB, Olaf Sleijpen.

La sfârșitul anului 2025, rezervele totale de aur ale Țărilor de Jos se ridicau la 612,4 tone și erau evaluate la 72,2 miliarde de euro, potrivit DNB. Înaintea acestei operațiuni, banca centrală păstra 31,3% din aurul țării la New York și 19,7% la Ottawa. După transfer, Statele Unite și Canada găzduiesc, fiecare, câte 18,5% din rezervele de aur ale Țărilor de Jos.

Ponderea aurului depozitat la Londra a crescut de la 18,1% la 32,1%. Banca păstrează în continuare 30,8% din rezerve în Țările de Jos. Transferul a fost realizat parțial prin cumpărarea și vânzarea de aur și parțial prin transport fizic, a precizat banca.

Peste 27 de tone de aur fizic au fost transportate din Statele Unite și Canada la Zeist, în Țările de Jos. O cantitate echivalentă de aur a fost apoi mutată din Zeist la Londra, ceea ce a permis evitarea topirii lingourilor.

„Prin combinarea operațiunilor de cumpărare și vânzare cu transportul fizic, riscurile asociate deplasării unei cantități mari de aur au fost distribuite”, a explicat DNB.

Editor : M.I.