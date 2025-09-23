Live TV

Germania se pregătește să trateze 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul unui conflict cu Rusia

Forțele armate germane fac planuri pentru a trata un potențial număr de 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul izbucnirii unui conflict la scară largă între NATO și Rusia, relatează Reuters.

Moscova a respins orice sugestie că s-ar putea pregăti pentru un război cu alianța militară occidentală, dar ultimele incursiuni ale avioanelor și dronelor rusești pe teritoriul NATO au stârnit temeri de escaladare.

Chirurgul general german Ralf Hoffmann a declarat că numărul de soldați răniți într-un potențial conflict va depinde de intensitatea luptelor și de unitățile militare implicate.

„Realist, vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldați răniți pe zi”, a declarat el într-un interviu pentru Reuters.

Armatele europene, inclusiv serviciile medicale militare, și-au intensificat pregătirile pentru un potențial conflict cu Moscova în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Germania își adaptează constant pregătirea medicală, încorporând lecții din războiul din Ucraina.

„Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina”, a spus Hoffmann, explicând că s-a trecut de la răni prin împușcare la răni provocate de explozii și arsuri cauzate de drone.

Soldații ucraineni descriu coridorul infestat cu drone care acoperă aproximativ 10 km de o parte și de alta a liniei frontului drept „zona morții”, deoarece vehiculele aeriene fără pilot ghidate de la distanță, desfășurate de ambele părți, pot identifica și neutraliza rapid țintele.

„Ucrainenii adesea nu își pot evacua răniții suficient de repede, deoarece dronele zumzăie peste tot”, a spus Hoffmann, subliniind necesitatea unei stabilizări prelungite a soldaților răniți - uneori timp de ore întregi - pe linia frontului.

Hoffmann a spus că sunt necesare opțiuni flexibile de transport pentru militarii răniți, menționând că Ucraina a folosit trenuri-spital. Din acest motiv, armata germană are în vedere trenuri și autobuze-spital și extinde evacuarea medicală pe calea aerului, a spus el.

Răniții ar urma să primească tratament inițial pe linia frontului, înainte de a fi transportați înapoi în Germania pentru îngrijire, predominant în spitale civile, a adăugat Hoffmann.

El a estimat că ar fi nevoie de aproximativ 15.000 de paturi de spital, din capacitatea totală a spitalelor germane de până la 440.000 de paturi. Serviciul medical al armatei germane, cu un efectiv de 15.000 de persoane, va fi extins pentru a satisface cerințele viitoare, a adăugat el.

