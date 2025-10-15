Greta Thunberg acuză trupele israeliene că au agresat-o în timpul captivității. „Eram într-o stare de șoc”

În primul interviu important după ce flota sa cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată, Greta Thunberg a acuzat soldații israelieni că au agresat-o fizic. Activista suedeză spune că soldații au lovit-o cu picioarele.

„M-au bătut și m-au lovit cu picioarele”, a declarat Thunberg pentru ziarul suedez Aftonbladet, adăugând că soldații „au aruncat un steag israelian peste mine” pentru a o umili.

„Apoi mi-au smuls pălăria, au aruncat-o pe jos, au călcat-o în picioare și au făcut un fel de crize de furie”, a povestit ea. Thunberg a afirmat că i-au legat mâinile cu cabluri și că soldații s-au aliniat pentru a face selfie-uri cu ea, în timp ce lucrurile ei erau tăiate încet cu cuțite.

La un moment dat, ministrul de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir a apărut în fața grupului de activiști și a strigat: „Sunteți teroriști. Vreți să ucideți copii evrei”, a spus Thunberg.

„Sunt multe lucruri pe care nu mi le amintesc”, a adăugat ea. „S-au întâmplat atât de multe lucruri deodată. Eram într-o stare de șoc.”

În timpul captivității, Thunberg a afirmat că gardienii închisorii amenințau frecvent că vor „gaza” activiștii din celulele lor. Thunberg a adăugat că a fost izolată în propria celulă, care era infestată cu insecte.

Forțele de Apărare Israeliene nu au răspuns la numeroasele solicitări de comentarii. În timpul captivității lui Thunberg, ministerul de externe israelian a calificat acuzațiile că ar fi maltratat-o pe ea și pe ceilalți activiști drept „minciuni sfruntate”.

„Greta nu s-a plâns autorităților israeliene cu privire la niciuna dintre aceste acuzații ridicole și nefondate – pentru că ele nu s-au întâmplat niciodată”, a declarat ministerul într-un comunicat din 5 octombrie.

Thunberg a fost eliberată și deportată după cinci zile. Ea a spus că i-a fost returnată geanta cu cuvântul „curvă” și alte injurii scrise pe ea.

