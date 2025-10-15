Live TV

Greta Thunberg acuză trupele israeliene că au agresat-o în timpul captivității. „Eram într-o stare de șoc”

Data publicării:
Greta Thunberg
Greta Thunberg, la sosirea în Grecia. REUTERS/Louisa Gouliamaki

În primul interviu important după ce flota sa cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată, Greta Thunberg a acuzat soldații israelieni că au agresat-o fizic. Activista suedeză spune că soldații au lovit-o cu picioarele.

„M-au bătut și m-au lovit cu picioarele”, a declarat Thunberg pentru ziarul suedez Aftonbladet, adăugând că soldații „au aruncat un steag israelian peste mine” pentru a o umili.

„Apoi mi-au smuls pălăria, au aruncat-o pe jos, au călcat-o în picioare și au făcut un fel de crize de furie”, a povestit ea. Thunberg a afirmat că i-au legat mâinile cu cabluri și că soldații s-au aliniat pentru a face selfie-uri cu ea, în timp ce lucrurile ei erau tăiate încet cu cuțite.

La un moment dat, ministrul de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir a apărut în fața grupului de activiști și a strigat: „Sunteți teroriști. Vreți să ucideți copii evrei”, a spus Thunberg.

„Sunt multe lucruri pe care nu mi le amintesc”, a adăugat ea. „S-au întâmplat atât de multe lucruri deodată. Eram într-o stare de șoc.”

În timpul captivității, Thunberg a afirmat că gardienii închisorii amenințau frecvent că vor „gaza” activiștii din celulele lor. Thunberg a adăugat că a fost izolată în propria celulă, care era infestată cu insecte.

Forțele de Apărare Israeliene nu au răspuns la numeroasele solicitări de comentarii. În timpul captivității lui Thunberg, ministerul de externe israelian a calificat acuzațiile că ar fi maltratat-o pe ea și pe ceilalți activiști drept „minciuni sfruntate”.

„Greta nu s-a plâns autorităților israeliene cu privire la niciuna dintre aceste acuzații ridicole și nefondate – pentru că ele nu s-au întâmplat niciodată”, a declarat ministerul într-un comunicat din 5 octombrie.

Thunberg a fost eliberată și deportată după cinci zile. Ea a spus că i-a fost returnată geanta cu cuvântul „curvă” și alte injurii scrise pe ea.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
Putin, umilit pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat...
profimedia-1005407969
Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării...
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă...
Ultimele știri
Putin își trimite cântăreții favoriți să concerteze în Coreea de Nord. Ultranaționalistul Shaman, piesă dedicată tovarășului Kim
Ahmed al Sharaa, primit de Vladimir Putin la Moscova. Președintele Siriei vrea extrădarea lui Bashar al-Assad
Percheziţii DNA la firme din Timişoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de lei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gaza-cladiri distruse
Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”
Rămășițele pământești returnate de Hamas Israelului. Foto- IDF
Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian
benjamin netanyahu la birou
Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul”
palestinian-eliberare
„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene
Violențe Udine
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Mihai Popescu, OUT de la FCSB! Gigi Becali și-a anunțat decizia în direct
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...