Israelul a identificat rămășițele thailandezului ostatic din Gaza

Sudthisak Rinthalak, lucrător agricol, avea 42 de ani în momentul morții sale

Armata israeliană a anunţat joi că a identificat rămăşiţele penultimului ostatic ce era ţinut în Gaza, un cetăţean thailandez. „În urma încheierii procesului de identificare, (...) reprezentanţi ai armatei israeliene şi ai Ministerului Afacerilor Externe au informat familia lui Sudthisak Rinthalak că trupul lui a fost repatriat pentru înhumare”, a anunţat armata israeliană pe Telegram.

Sudthisak Rinthalak, cetăţean thailandez, a fost ucis pe 7 octombrie 2023, iar trupul său a fost dus în Fâşia Gaza, unde era ţinut de organizaţia Jihadul Islamic, potrivit comunicatului armatei israeliene, scrie Agerpres.

Muncitorul agricol avea 42 de ani în momentul morţii sale, se precizează în comunicat.

Un armistiţiu a pus capăt în octombrie celor peste doi ani de război în Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent al Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023.

În conformitate cu termenii armistiţiului, mişcarea islamistă palestiniană i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici răpiţi în acea zi şi încă în viaţă.

Hamas şi aliaţii săi au restituit de atunci rămăşiţele a 27 dintre cei 28 de ostatici, pe care ei s-au angajat să le predea Israelului în cadrul armistiţiului. Ultimul cadavru care mai trebuie predat este cel al unui israelian.

Autorităţile israeliene au declarat miercuri că rămăşiţele pământeşti care l-au fost predate nu erau cele ale unuia dintre cei doi ostatici încă ţinuţi în Fâşia Gaza.

Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru serviciul militar. Scutirea de a face armata fusese instituită în 1947

