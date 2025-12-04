Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit joi pe secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, în funcția de șef al Mossadului, serviciul de informații responsabil cu operațiunile Israelului în străinătate.

„După ce a intervievat mai mulți candidați, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decis să-l numească pe secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, în funcția de director al Mossadului Statului Israel”, a declarat biroul său într-un comunicat.

Gofman îl va înlocui pe actualul șef al Mossadului, David Barnea, care își va încheia mandatul de cinci ani în iunie 2026, se adaugă în comunicat.

Redăm comunicatul intergral.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu decide să-l numească pe secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, în funcția de director al Mossadului

După ce a intervievat mai mulți candidați, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decis să-l numească pe secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, în funcția de director al Mossadului din Statul Israel.

Generalul-maior Gofman îl va înlocui pe actualul șef al Mossadului, David Barnea, care își va încheia mandatul de cinci ani în iunie 2026.

Cererea prim-ministrului privind numirea generalului-maior Gofman este prezentată astăzi în fața Comitetului consultativ pentru numirea înalților funcționari.

Generalul-maior Gofman a ocupat numeroase funcții operaționale și de comandă în cadrul IDF, printre care: soldat și comandant în Corpul Blindat, comandant al Batalionului 75 din Brigada 7, ofițer de operațiuni al Formațiunii Ga'ash (Divizia 36), comandant al Brigăzii Etzion, comandant al Brigăzii 7, comandant al Diviziei HaBashan (210), comandant al Centrului Național de Instruire Terestră, șef al Statului Major pentru Operațiuni Guvernamentale în Teritorii și, în prezent, secretar militar al prim-ministrului.

Generalul-maior Roman Gofman este un ofițer cu merite deosebite. Numirea sa în funcția de secretar militar al prim-ministrului în plin război de eliberare a demonstrat capacitățile sale profesionale excepționale, de la intrarea rapidă în funcție până la implicarea imediată și semnificativă în cele șapte teatre de război. Generalul-maior Gofman a fost în contact permanent cu toate serviciile de informații și securitate, în special cu Mossad.

Generalul-maior Gofman a dat dovadă de creativitate, inițiativă, strategie, cunoaștere aprofundată a inamicului, discreție absolută și păstrarea secretelor. Aceste calități, precum și leadershipul și curajul său, au fost evidente la izbucnirea Războiului de Răscumpărare, când a plecat în grabă de acasă și a luptat personal împotriva teroriștilor Hamas în Negevul de Vest, unde a fost grav rănit.

Primul ministru consideră că generalul-maior Gofman este cel mai demn și mai potrivit candidat pentru funcția de director al Mossadului și îi urează mult succes în acest rol important.

Succesul său este succesul nostru.”

Editor : A.R.