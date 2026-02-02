Live TV

Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile

Data actualizării: Data publicării:
verdi greva transport germania
Autobuzele, tramvaiele şi metrourile ar trebui să rămână în depourile mai multor companii municipale de transport. Foto: Profimedia Images

Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi.

Autobuzele, tramvaiele şi metrourile ar trebui să rămână în depourile mai multor companii municipale de transport, ca urmare a acţiunii de protest, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Aproape toate cele 16 landuri sunt afectate, a anunţat Verdi înainte de greve.

Potrivit sindicatului, doar landul Saxonia Inferioară nu va fi afectat în prima fază. Pentru cei aproximativ 5.000 de angajaţi ai transportului public din Saxonia Inferioară, există un acord pentru a nu intra, deocamdată, în grevă.

Totodată, trenurile regionale şi de navetişti ale operatorului feroviar Deutsche Bahn (DB) sunt aşteptate să circule fără restricţii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Trenurile suburbane de navetişti din Berlin, Hamburg, Munchen, Stuttgart, Koln, Nurnberg, Rhein-Main (zona metropolitană Frankfurt) şi serviciile regionale şi de lungă distanţă ale DB nu sunt reprezentate de Verdi şi, prin urmare, nu sunt afectate de grevă”, a anunţat operatorul feroviar de stat.

În cadrul negocierile colective de muncă, care se desfăşoară în mare parte cu asociaţiile municipale din toate landurile federale, Verdi solicită mai ales condiţii de muncă semnificativ mai bune, precum un program de lucru săptămânal şi ture mai scurte, perioade de odihnă mai lungi, dar şi bonusuri mai mari pentru munca de noapte şi în weekend.

Potrivit sindicatului, în landurile Bavaria, Brandenburg, Saarland şi Turingia, precum şi în reţeaua de metrou din Hamburg, au loc şi negocieri privind salarii şi indemnizaţii mai mari.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Aleksandar Vucic
3
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest 1
Profesorii ies din nou în stradă. O grevă de avertisment ar putea avea loc chiar în timpul simulărilor de examene naționale
mae
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța
luvru
Muzeul Luvru a fost redeschis în întregime după ce angajaţii au decis să suspende greva
Digi 24_2025_12_16_09_35_37
Protest spontan la Constanța: autobuzele CT Bus n-au ieșit pe traseu. Ce reclamă șoferii și care este reacția Primăriei
Ambulanță marea Britanie
Epidemie de gripă „fără precedent” în Marea Britanie. Numărul cazurilor a crescut cu 55%. Guvernul cere medicilor să renunțe la greva
Recomandările redacţiei
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu, la Tribunal: „Sistemul încearcă să mă doboare”
dmitri-medvedev-profimedia
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu...
trevor noah donald trump
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest...
Ultimele știri
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”
(P) HUAWEI FreeClip 2, noile căști concepute pentru un stil de viață multitasking
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
Pro FM
Câştigătorii premiilor Grammy 2026: Kendrick Lamar a fost recompensat cu cinci trofee. Ce premii au obținut...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele sportului asupra creierului, din ce în ce mai clare. "A fost o surpriză", recunoaște un cercetător
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”