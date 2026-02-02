Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile

Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi.

Autobuzele, tramvaiele şi metrourile ar trebui să rămână în depourile mai multor companii municipale de transport, ca urmare a acţiunii de protest, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Aproape toate cele 16 landuri sunt afectate, a anunţat Verdi înainte de greve.

Potrivit sindicatului, doar landul Saxonia Inferioară nu va fi afectat în prima fază. Pentru cei aproximativ 5.000 de angajaţi ai transportului public din Saxonia Inferioară, există un acord pentru a nu intra, deocamdată, în grevă.

Totodată, trenurile regionale şi de navetişti ale operatorului feroviar Deutsche Bahn (DB) sunt aşteptate să circule fără restricţii.

„Trenurile suburbane de navetişti din Berlin, Hamburg, Munchen, Stuttgart, Koln, Nurnberg, Rhein-Main (zona metropolitană Frankfurt) şi serviciile regionale şi de lungă distanţă ale DB nu sunt reprezentate de Verdi şi, prin urmare, nu sunt afectate de grevă”, a anunţat operatorul feroviar de stat.

În cadrul negocierile colective de muncă, care se desfăşoară în mare parte cu asociaţiile municipale din toate landurile federale, Verdi solicită mai ales condiţii de muncă semnificativ mai bune, precum un program de lucru săptămânal şi ture mai scurte, perioade de odihnă mai lungi, dar şi bonusuri mai mari pentru munca de noapte şi în weekend.

Potrivit sindicatului, în landurile Bavaria, Brandenburg, Saarland şi Turingia, precum şi în reţeaua de metrou din Hamburg, au loc şi negocieri privind salarii şi indemnizaţii mai mari.

Editor : Ana Petrescu