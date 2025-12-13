Live TV

Epidemie de gripă „fără precedent” în Marea Britanie. Numărul cazurilor a crescut cu 55%. Guvernul cere medicilor să renunțe la greva

Ambulanță marea Britanie
Foto: Profimedia

Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează AFP.

Premierul laburist Keir Starmer şi ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, au lansat fiecare câte un apel adresat medicilor „rezidenţi” ca aceştia să renunţe la mişcarea de protest prevăzut pentru perioada 17-22 decembrie, scrie Agerpres.

Streeting a subliniat în publicaţia The Times că serviciul de sănătate publică, NHS, se află într-o „situaţie incredibil de precară” şi se confruntă cu „provocări inedite după pandemia de COVID-19”.

Reafirmând susţinerea sa pentru dreptul la grevă, Keir Starmer a estimat că o grevă de cinci zile ar fi „iresponsabilă” şi ar pune „NHS şi pacienţii săi în pericol”, se afirmă într-un editorial publicat în The Guardian.

Reluând la rândul său comparaţia cu pandemia de COVID-19, a estimat că „ideea de a face gravă în acest context este într-adevăr de neimaginat”.

Potrivit statisticilor publicate joi de NHS, cazurile de gripă au atins un nivel record pentru această perioadă a anului.

Numărul cazurilor a crescut cu 55% într-o săptămână, în medie 2.660 de pacienţi fiind spitalizaţi în fiecare zi săptămâna trecută.

„În contextul unei cereri record pentru servicii de urgenţă şi ambulanţe, precum şi al grevei iminente a medicilor rezidenţi, acest val fără precedent de super-gripă aduce NHS-ul în cea mai gravă situaţie posibilă pentru această perioadă a anului”, a avertizat directoarea medicală la nivel naţional a NHS, Meghana Pandit.

Situaţia NHS, aflată într-o profundă criză din cauza timpilor de aşteptare extrem de mari pentru programări, este o miză politică majoră pentru guvernul laburist, a cărui popularitate este în scădere.

Dacă greva, preconizată să înceapă miercuri, va fi confirmată, va fi vorba despre cea de-a 14-a astfel de acţiune a medicilor din martie 2023.

Medicii rezidenţi sunt în conflict cu guvernul în ceea ce priveşte salariile şi formarea profesională.

Wes Streeting a acceptat revendicarea sindicatului medicilor ca practicienii formaţi în Regatul Unit să aibă prioritate la obţinerea unei formări în faţa candidaţilor străini.

Numărul locurilor disponibile pentru aceste formări va fi de asemenea crescut.

Însă, a adăugat ministrul, guvernul ”nu poate şi nu vrea să ia nicio măsură în ceea ce priveşte salariile, mai ales după o majorare de 28.9% în decursul ultimilor trei ani şi a unei revalorizări a întregului sector public în ultimii ani”.

British Medical Association, care reprezintă medicii rezidenţi, reclamă o creştere de 26%, estimând că această revalorizare ar fi necesară pentru a restabili nivelul remuneraţiilor după ani de creşteri inferioare nivelului inflaţiei.

Asociaţia trebuie să prezinte noua propunere a guvernului către membrii săi printr-un sondaj online care se va încheia luni.

UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție