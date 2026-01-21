Guvernul lui Viktor Orban sprijină financiar restaurantele înaintea alegerilor cruciale din 2026. Ce măsuri a anunțat premierul maghiar

Guvernul premierului Ungariei, Viktor Orban, a anunțat miercuri un pachet de sprijin de 100 de miliarde de forinți (circa 304 milioane de dolari) pentru industria restaurantelor, pe fondul dificultăților economice și în contextul apropierii alegerilor din aprilie, relatează Reuters.

Orban, al cărui partid de dreapta Fidesz este în urmă în sondaje în fața rivalului său Tisza, a sugerat și o posibilă extindere a subvențiilor la energie, pentru a ajuta maghiarii să facă față facturilor tot mai mari la încălzire, în plină perioadă cu temperaturi scăzute.

Un sondaj Eurobarometru realizat toamna trecută arată că scumpirile reprezintă principala îngrijorare a maghiarilor, deși inflația a scăzut de la peste 25% la începutul lui 2023 până în intervalul țintă al băncii centrale (2–4%) în noiembrie.

Potrivit site-ului financiar portfolio.hu, care îl citează pe ministrul Economiei Marton Nagy, guvernul va oferi sprijin restaurantelor sub formă de lichidități, va reduce la jumătate taxa pe turism și va elimina o taxă pentru cheltuielile de divertisment ale firmelor, echivalentă cu până la 1% din cifra lor anuală de afaceri.

Aproape 10.000 de restaurante vor putea să considere până la o cincime din venituri ca taxă de serviciu, reducând astfel impozitul plătit. Măsurile vin în contextul creșterii salariului minim cu 11% la începutul anului 2026, sectorul restaurantelor fiind puternic afectat.

Ce a mai anunțat Orban

Unii analiști avertizează că, după creșteri salariale puternice în ultimii ani, o economie slabă și costuri energetice în creștere ar putea face mai dificilă finanțarea majorării salariului minim.

Orban a mai anunțat reduceri fiscale pentru familii, creșteri de salarii, vouchere alimentare pentru pensionari, un supliment la pensie care va fi plătit în februarie și un program de credite pentru locuințe subvenționate, pentru a-și consolida sprijinul electoral.

Guvernul urmează să decidă miercuri modificările privind subvențiile la energie. Agenția Fitch Ratings a redus la sfârșitul anului trecut perspectivele Ungariei la „negative” din cauza inițiativelor de cheltuieli pre-electorale ale lui Orban.

Editor : C.S.