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Hamas are un nou lider: negociatorul-șef al organizației teroriste, Khalil al-Hayya, ales succesor al lui Yahya Sinwar

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Khalil al-Hayya Foto: Profimedia
Khalil al-Hayya Foto: Profimedia
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Din articol
„Majoritate zdrobitoare”

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a anunțat luni că Khalil al-Hayya a fost ales noul său lider, succesor al lui Yahya Sinwar, relatează AFP.

„Mişcarea de rezistenţă islamică Hamas anunţă alegerea fratelui combatant Khalil al-Hayya la preşedinţia Biroului Politic al mişcării, în locul liderului martir Yahya Sinwar”, a scris Hamas pe contul său de Telegram, potrivit News.ro.

Yahya Sinwar, liderul Hamas în Gaza, iar apoi preşedinte al Biroului Poliric al mişcării, a fost asasinat în octombrie 2024 de către armata israeliană, într-o operaţiune în sudul enclavei.

Considerat drept unul dintre principalii arhitecţie ai unui atac fără precdent, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, el a preluat conducerea Biroului Politic al Hamas după asasinarea lui Ismail Haniyeh la Teheran, în iulie 2024.

„Majoritate zdrobitoare”

Khalil al-Hayya, născut în 1980, este negociatorul-şef al Hamas şi a petrecut trei ani în închisorile israeliene. El a fost, la rândul său, ţinta unei tentative de asasinat la Doha, în 2025, atribuită Israelului.

Alegerea sa la conducerea Hamasului era aşteptată.

„Khalil al-Hayya a fost ales cu o majoritate zdrobitoare”, a declarat  pentru AFP un oficial de rang înalt din cadrul Hamas.

El urmează să preia în mod oficial funcţia săptămâna viitoatre.

„Biroul Politic se va reuni la Istanbul, în următoarele zile, pentru a forma Comitete şi a începe restructurarea instanţelor de conducere ale Hamasului”, a anunţat oficialul citat.

Hamasul se sprijină pe un Consiliu Shura, un organ consultativ însărcinat să aleagă instanţele de conducere, similar unui fel de Consiliu de Conducere, şi pe un Birou Politic, care asigură conducerea politică a mişcării.

După asasinarea lui Yahya Sinwar, mişcarea a evitat să desemneze imediat un succesor unic şi a privilegiat o conducere colectivă, potrivit unor experţi.

Reprezentanţii aripii armate a Hamas - Brigăzile Ezzedin al-Qassam - au anunțat că-l „susţin total” pe al-Hayya.

Editor : B.E.

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