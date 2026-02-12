Imaginile din satelit indică faptul că Rusia utilizează o veche bază militară din Belarus pentru rachetele Oreșnik

Imaginile din satelit sugerează că Belarus ar putea dezvolta o bază militară pentru sistemul de rachete Oreșnik al Rusiei, capabil să transporte arme nucleare, în contextul îngrijorărilor că această mișcare ar putea consolida capacitatea Kremlinului de a lovi ținte din întreaga Europă, relatează TVPWorld.

La fostul aerodrom militar Kricev-6 din estul Belarusului, la aproximativ 5 kilometri de granița cu Rusia, sunt în curs de desfășurare lucrări de construcție ample, care par a fi pregătiri pentru găzduirea rachetelor strategice rusești la această bază, potrivit RFE/RL.

Noile imagini capturate săptămâna trecută de compania americană de imagistică terestră Planet Labs și obținute de RFE/RL arată șase vehicule ale căror dimensiuni și proporții corespund unităților de sprijin pentru sistemul Oreșnik, împreună cu clădiri și echipamente noi care au apărut la fața locului în ultimele luni.

Oreșnik este un sistem de rachete cu rază medie de acțiune, capabil să transporte atât focoase nucleare, cât și convenționale, cu o rază de acțiune estimată de până la 5.500 de kilometri. Moscova l-a promovat ca un progres tehnologic major care ar putea reprezenta o amenințare pentru Occident.

Până în prezent, se știe că racheta a fost lansată de cel puțin două ori în atacuri împotriva Ucrainei.

În decembrie, Ministerul Apărării rus a publicat imagini care arată rachete Oreșnik fiind mutate în ceea ce oficialii ruși au spus că este Belarus, deși locația exactă nu a fost specificată.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a confirmat, de asemenea, la momentul respectiv, că sistemele Oreșnik vor fi staționate în țara sa.

RFE/RL sugerează că, deși este imposibil să se determine tipul exact al vehiculelor din cauza calității slabe a imaginii, noile imagini indică faptul că videoclipul ar fi putut fi filmat în zona bazei Kricev-6.

Belarus, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, a sprijinit în mod continuu Moscova în războiul său împotriva Ucrainei, permițând ca teritoriul său să fie folosit ca bază de lansare pentru invazia pe scară largă din 2022.

Dezvoltare în curs

Imaginile obținute de RFE/RL arată, de asemenea, construcția în curs a două hangare mari, o gară și linii ferate reconstruite, precum și 25 de vehicule militare de diferite tipuri, împreună cu mai multe diguri de pământ și structuri cu scop nedeterminat.

De asemenea, se pare că recent au fost adăugate patru turnuri de veghe de-a lungul perimetrului bazei.

obiectivul Kricev-6 fusese identificat anterior de cercetătorii americani ca un loc potențial pentru operațiunile Oreșnik la sfârșitul lunii decembrie.

Săptămâna trecută, Ucraina a declarat că a lovit o bază de lansare pentru rachete balistice rusești cu rază medie de acțiune – o instalație care, potrivit unor informații anterioare, era utilizată pentru sistemul Oreșnik al Moscovei, capabil să transporte arme nucleare.

