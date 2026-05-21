Video Încă un oligarh de-ai lui Putin a murit subit. Avea doar 54 de ani și era inclus în topul miliardarilor

Data publicării:
Accident de motocicletă. Foto: Profimedia

Miliardarul rus Mihail Smirnov, care activa în domeniul exportului de produse petroliere, a murit într-un accident de motocicletă lângă Sankt Petersburg. Peste o lună, omul de afaceri urma să împlinească 54 de ani.

„Bărbatul, născut în 1972, aflat la volanul unei motociclete „Triumph”, nu a putut controla vehiculul, a intrat pe banda opusă și s-a ciocnit cu un autoturism „Haval”. În urma incidentului, șoferul motocicletei a decedat înainte de sosirea ambulanței”, au declarat reprezentanții poliției, conform Meduza.

Omul de afaceri era coproprietar al companiei BTC, care reunește mai multe firme specializate în exportul de produse petroliere și alimentarea cu combustibil a navelor.

Până în 2024, Smirnov deținea jumătate din compania Neva Oil, parte a grupului BTC, pe care publicația Delovoi Petersburg o considera principalul său activ. În același an, jurnaliștii l-au situat pe locul 108 în „Topul miliardarilor” realizat de publicație, evaluându-i averea la 7,79 miliarde de ruble. În total, omul de afaceri era implicat în 26 de firme.

Smirnov s-a născut pe 17 iunie 1972, la Leningrad. Din martie 1995, a lucrat la compania de investiții AVK: din 1997 până în 1999, a ocupat funcția de șef al departamentului de valori mobiliare corporative, iar din 1999 până în 2000, ca șef adjunct și șef al departamentului de tranzacționare, scrie rbc.ru.

În noiembrie 2000, a devenit CEO al AVK Securities LLC.

Din martie 2005, a ocupat funcția de vicepreședinte al Băncii pentru Reconstrucție și Dezvoltare din Sankt Petersburg (SPBRR). Din iunie 2005 până în aprilie 2006, a fost membru al Consiliului de Administrație al SPBRR.

În februarie 2006, a părăsit grupul AVK și s-a mutat să lucreze la Bank Saint Petersburg.

La sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010, a fost implicat activ în antreprenoriat, deținând acțiuni la restaurante (Begovaya LLC, RAV LLC), consultanță (Linair LLC), construcții (GRATIS UK LLC) și servicii financiare. În 2017, a devenit unicul proprietar al ConsultFinance LLC, iar în 2019, a condus Renord-Invest Investment Company JSC (lichidată în 2020 cu o pierdere de 84 de milioane de ruble). După cum notează Delovoi Petersburg, din cele 19 companii asociate cu Smirnov, șase au fost deja lichidate, iar el și-a cesionat acțiunile la alte 13.

BTK este una dintre cele mai mari companii de bunkeraj din portul Sankt Petersburg și din nord-vestul Rusiei.

Poliția investighează accidentul soldat cu un deces, au declarat reprezentanți ai Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Sankt Petersburg și regiunea Leningrad. Incidentul s-a produs pe 20 mai, la kilometrul 49 al drumului Peski–Sosnovo–Podgorie.

De la începutul anului 2022, Rusia se confruntă cu un val anormal de mare de decese în rândul managerilor de top, al oamenilor de afaceri proeminenți și al oficialilor guvernamentali, ceea ce experții internaționali și mass-media numesc adesea „sindromul morții subite rusești”, scrie TV8.md.

În această perioadă, peste 35 de directori executivi reprezentând industrii importante din punct de vedere strategic au murit în circumstanțe ciudate sau neclare: sectorul petrolului și gazelor (inclusiv o serie de decese ale unor manageri de top de la Gazprom și Lukoil), instituții financiare, transporturi și industria de apărare. 

Cauzele oficiale cel mai des citate de organele de anchetă ruse includ sinuciderile subite, căderile de la ferestre sau de la înălțime, precum și accidentele pe apă sau stopul cardiac subit. 

Editor : M.C

