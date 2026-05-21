Ioana Dogioiu: Proiectul nuclear de la Doicești, în analiză. „Nu s-a pus problema opririi"

ioana ene dogioiu
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Ene Dogioiu a transmis, joi, că nu există „nicio intenție și nicio acțiune care pune în pericol Parteneriatul strategic româno-american” și a subliniat că relația bilaterală se bazează pe „loialitate între părți, pe adevăr, pe schimb de informații”. Ea a precizat că proiectul de la Doicești nu a fost oprit, într-un briefing susținut la finalul ședinței Executivului.

Dogioiu a explicat că subiectul a fost discutat încă din luna martie, în contextul unor deficiențe constatate în derularea programului SMR, la prima întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan și noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg.

„Având în vedere că s-au constatat deficienţe nu de intenţie, ci de derulare a programului SMR, în luna martie a anului curent, la prima întâlnire a prim-ministrului Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a fost adusă în discuţie această chestiune, în care premierul Ilie Bolojan i-a prezentat partenerului american care sunt problemele majore ale acestui program”, a declarat aceasta.

Oficialul guvernamental a arătat că dificultățile vizează atât studiul de fezabilitate, cât și amplasamentul proiectului.

„Există o problemă cu solvabilitatea partenerului american NuScale, cunoscută în Statele Unite, există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul şi care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze”, a spus Ioana Dogioiu.

Ea a respins ideea suspendării proiectului, precizând că acesta se află în analiză.

„Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat (...) că proiectul este oprit”, a arătat purtătorul de cuvânt.

„Nu s-a pus problema opririi acestui proiect”, a subliniat Dogioiu.

Potrivit acesteia, discuțiile vizează o reevaluare a viabilității proiectului, în spiritul parteneriatului strategic.

„Dacă este un proiect fezabil, el trebuie ţinut şi mers mai departe, dacă nu e fezabil, e mai corect să spui aşa”, a mai spus Ioana Dogioiu.

