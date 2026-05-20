Trei cetățeni polonezi, reținuți sub acuzația de spionaj și planificare de acte de sabotaj în favoarea Rusiei

Autoritățile din Polonia au reținut trei cetățeni polonezi suspectați de spionaj și de planificarea unor acte de sabotaj în favoarea Rusiei. Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a declarat miercuri că i-a reținut pe cei trei suspecți pe 12 mai, acuzându-i că au acționat în numele unei agenții de informații străine și că i-au furnizat acesteia „informații care ar fi putut fi în detrimentul Republicii Polone”, scrie TVPWorld.

Cei trei polonezi, cu vârste cuprinse între 48 și 62 de ani, ar fi lucrat pentru un cetățean rus „asociat” cu agenția de securitate a Rusiei, FSB, pentru a efectua misiuni de recunoaștere asupra trupelor NATO staționate în Polonia.

„Aceștia au fost acuzați, de asemenea, de producerea și diseminarea de materiale de propagandă și dezinformare, de pregătirea pentru a desfășura activități de sabotaj și de diversiune, de promovarea simbolurilor care susțin agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și de laudarea publică a războiului”, a adăugat ABW.

„Tactici de luptă”

Agenția a declarat că suspecții au ajutat, de asemenea, la strângerea de fonduri pentru achiziționarea de echipamente pentru armata rusă și că au fost instruiți în „tactici de luptă” și în utilizarea armelor de foc.

„ABW identifică și neutralizează în mod constant persoanele care acționează în numele serviciilor speciale ruse”, a adăugat aceasta.

De când Moscova a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022, Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că planifică sau comite acte de sabotaj în toată Europa.

Oficialii UE au avertizat anterior că Kremlinul duce un „război hibrid” împotriva țărilor care susțin Kievul, folosind tactici precum incendierea, atacurile cibernetice și dezinformarea pentru a semăna instabilitate.

