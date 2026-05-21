Rusia a trimis muniţii nucleare în Belarus în cadrul unui exerciţiu militar major. Anunţul venit de la Moscova

Rachete tactice Iskander-M. Foto: Profimedia Images
Rusia a livrat muniţie nucleară către depozite de teren din Belarus, ca parte a unor exerciţii nucleare de amploare, a anunţat joi Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Exerciţiul nuclear de trei zile, care a început marţi şi se desfăşoară în Rusia şi Belarus, are loc într-un moment în care Moscova se află într-o luptă pe care o consideră existenţială cu Occidentul în legătură cu Ucraina.

„În cadrul exerciţiului forţelor nucleare, muniţia nucleară a fost livrată la depozitele de teren din zona de poziţionare a brigăzii de rachete din Republica Belarus”, a declarat ministerul.

Rusia a declarat că unitatea de rachete din Belarus se antrenează pentru a primi muniţie specială pentru sistemul mobil de rachete tactice Iskander-M, inclusiv pentru încărcarea muniţiei pe vehiculele de lansare şi deplasarea în secret către o zonă desemnată pentru pregătirea lansării.

 Imaginile difuzate de Ministerul Apărării arată un camion care traversează o pădure pe o vreme furtunoasă, cu fulgere, şi descarcă un obiect. Nu a fost clar imediat ce anume descărcau.

Iskander-M, un sistem mobil de rachete ghidate cu numele de cod „SS-26 Stone” dat de NATO, a înlocuit racheta sovietică „Scud”. Rachetele sale ghidate au o rază de acţiune de până la 500 km (300 mile) şi pot transporta focoase convenţionale sau nucleare.

„La limita nebuniei”

Pe tot parcursul războiului din Ucraina, preşedintele Vladimir Putin a reamintit de puterea nucleară a Rusiei ca avertisment adresat Occidentului să nu meargă prea departe în sprijinul acordat Kievului.

Kremlinul a criticat dur miercuri declaraţiile şefului diplomaţiei lituaniene, calificându-le drept „la limita nebuniei”, după ce ministrul de externe Kestutis Budrys a afirmat că NATO trebuie să demonstreze Moscovei că este capabilă să pătrundă în enclava rusă Kaliningrad.

Kaliningrad este situată între Lituania şi Polonia, state membre NATO, pe coasta Mării Baltice. Are o populaţie de aproximativ 1 milion de locuitori şi este puternic militarizată, servind drept sediu al Flotei Baltice a Rusiei.

