Construită în 1851 în Statele Unite, închisoarea Charles Street Jail din Boston, cu o reputație controversată, este astăzi un hotel de lux magnific, al cărui nume exprimă exact ceea ce visau cândva toți locatarii penitenciarului: libertatea. Liberty Hotel este un exemplu de cum pot fi „reconvertite” vechi clădiri cu însemnătate istorică, scrie Ouest-France.

Camere de lux, o sală de ședințe, o sală mare de bal, trei restaurante, baruri... Bine ați venit la Charles Street Jail din Boston, SUA! Sau mai bine zis, la Hotelul Liberty, care s-a mutat între pereții săi din 2007. Acest stabiliment de lux este rezultatul unei reabilitări impresionante, sub supravegherea atentă a istoricilor și a specialiștilor în conservarea clădirilor de patrimoniu.

Pentru a reuși în provocarea de a remodela această clădire încărcată de istorie fără a-i șterge trecutul, arhitecții s-au întors la proiectul original și au readus inclusiv cupola emblematică a închisorii, care fusese îndepărtată în 1949.

Holul uriaș de la intrare - fosta incintă centrală a închisorii Charles Street - a fost restaurat păstrându-se pasarelele și grilajele specifice, pe unde treceau cândva gardienii care aveau grijă să nu evadeze nimeni. Este acum inima acestui hotel de patru stele cu aproape 300 de camere. Nu toate camerele se află însă în fosta închisoare. Majoritatea sunt într-un turn modern, care oferă o perspectivă încântătoare asupra orașului Boston și a râului Charles din apropiere. Această a doua parte a Liberty Hotel se află dincolo de fosta curte a închisorii - The Yard - la capătul unei galerii cu imagini și panouri ce prezintă istoria de peste 150 de ani a Charles Street Jail.

Cu umor, administratorii hotelului spun că acum camerele se închid doar pe dinăuntru. În plus, la cât confort oferă ele acum, „vă garantăm că nu veți dori să mai plecați niciodată”, spun ei.

Fosta închisoare Charles Street Jail din Boston a fost transformată în hotel de lux Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

O închisoare lăudată și apoi detestată

Închisoarea Charles Street nu era, la vremea ei, o închisoare obișnuită. Construită din granit, material specific Bostonului din secolul al XIX-lea, închisoarea s-a dorit a fi altfel. Scopul ei, într-o epocă în care condițiile din închisori erau mizerabile, a fost de a trata deținuții „ca ființe umane”.

Proiectul a fost încredințat unuia dintre cei mai mari arhitecți din Boston, Gridley James Fox Bryant, și unui puternic susținător al reformei în penitenciare, Louis Dwight.

Primii deținuți au fost încarcerați aici în 1851. La vremea respectivă, liniile sale impozante, curățenia deosebită și calitatea construcției au făcut din Charles Street Jail o închisoare model. Din păcate, acest statut nu a durat mult. De la începutul secolului al XX-lea, instituția a fost afectată de supraaglomerare. Foarte repede, condițiile de detenție s-au deteriorat. Deși se doreau a fi exemplare, au devenit inumane. La fel ca și pedepsele șocante care erau practicate acolo.

Numele închisorii a devenit sinonim cu corupția, mizeria și supraaglomerarea, nota Joseph McMaster, autorul „Charles Street Jail”, o carte din seria „Images of America”.

Deținuți celebri care au trecut pe la Charles Street Jail

Mii de deținut au trecut prin această închisoare. De obicei, nu executau pedepse lungi sau erau plasați acolo în așteptarea procesului. Micii infractori se amestecau cu criminali periculoși.

Închisoarea Charles Street a fost, însă, și scena unor momente dureroase. Uneori, aici aveau loc execuții. Pedeapsa cu moartea a fost abolită în Massachusetts abia în 1982. În acel moment, trecuseră deja 30 de ani de când scaunul electric nu mai fusese folosit.

Printre miile de deținuți care au trecut prin închisoarea din Boston, unii își vor fi lăsat deja numele în istorie. Printre aceștia se numără boxerul Bobby Dobbs, editorul Boston Telegraph, Frederick W. Enwright, 90 de sufragete (militante ale drepturilor politice pentru femei), printre care Josephine Collins, care perturbaseră vizita președintelui Wilson în 1919, sau uimitorul Frank Abagnale. Frank este simbolul jafului la scară mare. A activat în anii 1960 și este autorul cărții de succes „Catch Me If You Can”, adaptată în 2003 pentru filmul omonim avându-l în rolul principal pe Leonardo DiCaprio.

Închisoarea Charles Street a fost și gazda unui deținut foarte special pentru bostonieni. James Michael Curley a fost un politician condamnat la 60 de zile de închisoare pentru că i-a dat unui prieten în mod fraudulos postul de funcționar public. A fost reales în timp ce se afla în închisoare și a continuat să fie primar al orașului Boston și guvernator al statului Massachusetts.

Se spune, deși cu mai puțină certitudine, că și Sacco și Vanzetti, Malcolm X și Albert DeSavlo (care susținea că el este „Strangulatorul din Boston”, un criminal feroce din anii 1960) au fost închiși în închisoarea Charles Street.

O nouă viață pentru o veche închisoare

Charles Street Jail și-a închis definitiv porțile la începutul anilor 1990 și a rămas abandonată timp de aproximativ zece ani.

Acum, închisoarea concepută inițial pentru a oferi condiții decente deținuților a devenit un hotel de lux în care bunăstarea oaspeților este o prioritate. Renovarea a costat 150 de milioane de dolari.

Clădirea a devenit din nou unul dintre reperele orașului, la fel ca la inaugurare. Printre actualii oaspeți vedetă se numără Paris Hilton, Mick Jagger sau Meg Ryan. Cea mai ieftină cameră costă 319 dolari pe noapte, iar apartamentul prezidențial - 5.500 de dolari.

Sala unde gardienii preluau cândva deținuții și îi duceau în celulele lor este acum intrarea în restaurantul italian Scampo - care înseamnă „evadare”. În celălalt restaurant al hotelului, numit Clink, cei care iau cina pot privi prin gratiile originale de la ușile și ferestrele celulelor în timp ce comandă produse de lux chelnerilor care poartă tricouri cu numere de deținuți.

Iar unul dintre barurile hotelului Liberty, în mod ironic, este situat în vechea celulă pentru bețivi a închisorii.

