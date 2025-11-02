Live TV

Interzicerea TikTok în Albania, inutilă. Cum reușesc cetățenii să o ocolească

TikTok logo on the screen.
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare, scrie duminică EFE, preluată de Agerpres.

Interdicţia popularei reţele sociale chineze a fost adoptată în martie de guvernul premierului socialist Edi Rama, după ce un băiat de 14 ani a fost înjunghiat mortal în faţa unei şcoli din Tirana, într-o încăierare despre care s-a presupus că avea legătură cu TikTok.

„Astăzi, cetăţenii pot accesa TikTok fără obstacole şi nu a existat niciun răspuns din partea instituţiilor”, a declarat avocatul şi analistul media albanez Alban Duraj. „De fapt, prevederea legală rămâne doar de formă, deoarece nu a fost niciodată aplicată de autorităţi”, a adăugat el într-un interviu telefonic cu EFE din Skopje.

Anunţând interdicţia, Rama a citat un sondaj realizat în rândul a aproximativ 65.000 de părinţi, dintre care - a afirmat el - 90% au susţinut închiderea platformei de teamă că aceasta ar putea încuraja hărţuirea, violenţa în rândul minorilor şi ar putea reprezenta riscuri pentru confidenţialitatea datelor.

Însă măsura s-a dovedit extrem de nepopulară, nu numai în rândul tinerilor, ci şi în rândul bloggerilor, jurnaliştilor, antreprenorilor şi lucrătorilor independenţi, care consideră TikTok un instrument important pentru diseminarea ideilor lor sau promovarea produselor şi serviciilor.

Considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare, interdicţia a fost contestată la Curtea Constituţională de trei organizaţii civice şi jurnalistice.

„Suntem încrezători că tribunalul constituţional va lua o decizie în conformitate cu Constituţia şi standardele europene privind libertatea de exprimare, declarând interdicţia nevalidă”, a declarat Isa Myzyraj, preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor din Albania (AGSH), unul dintre grupurile care au intentat procesul.

Deşi a recunoscut că, în practică, interdicţia a fost ineficientă, el a declarat pentru EFE prin telefon că "decizia a creat un precedent periculos pentru restricţionarea arbitrară a libertăţii de exprimare pe internet, precum şi a dreptului cetăţenilor la liberă informare şi comunicare".

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor (EFJ) a subscris acestui punct de vedere, condamnând măsura şi avertizând că aceasta reprezintă o ameninţare la adresa libertăţii de exprimare în Balcani, unde jurnalismul liber este supus unei presiuni tot mai mari.

"Susţinem solicitarea AGSH şi a altor organizaţii ale societăţii civile de a declara neconstituţională decizia guvernului albanez", a declarat preşedinta EFJ, Maja Sever, jurnalistă croată, într-un e-mail către EFE.

Imediat după intrarea în vigoare a interdicţiei, zeci de mii de albanezi au început să descarce reţele VPN pe dispozitivele lor pentru a ocoli restricţiile, potrivit mai multor publicaţii locale.

EFE a observat, de asemenea, că unele personalităţi publice albaneze proeminente au reuşit să îşi menţină active conturile de pe TikTok.

Un caz notabil este cel al fostului primar al Tiranei, Erion Veliaj, care, din închisoarea în care este reţinut preventiv sub acuzaţia de presupusă corupţie şi alte infracţiuni, a postat mesaje şi fotografii pe contul său de TikTok până în august, cu puţin timp înainte de a fi demis oficial din funcţia de primar pe care o deţinea din 2015.

Reţeaua de socializare chineză este extrem de populară în Albania: experţii estimează că are în jur de 1,5 milioane de utilizatori, mai mult de jumătate din populaţia ţării, cel mai mare procent de utilizatori înregistrându-se în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 25 de ani.

