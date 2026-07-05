Funeraliile lui Ali Khamenei: „De ce nu l-am ucide pe criminalul imamului nostru? Ar fi o rușine să nu o facem”

Lângă sicriul fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, asasinat, într-o sală de rugăciune arhiplină din Teheran, s-au auzit duminică îndemnuri la uciderea lui Donald Trump.

Iranul organizează o săptămână de procesiuni funerare în masă pentru Khamenei, care a fost ucis împreună cu alţi membri ai familiei sale în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel, pe 28 februarie. Funeraliile au fost amânate din cauza războiului, scrie The Guardian.

Rugăciunile funerare pentru fostul lider suprem şi alţi patru membri ai familiei sale au creat un spectacol politic la Marea Mosalla Imam Khomeini din Teheran, în care durerea s-a amestecat cu îndemnuri la răzbunare.

Mulţi oameni au petrecut noaptea în moschee sau au sosit cu mult înainte de răsărit, pentru a fi pregătiţi la începerea recitării rugăciunii, la ora 8 dimineaţa.

Ţinând în mâini steaguri iraniene şi fotografii ale liderului lor martirizat şi fluturând steaguri roşii care simbolizau răzbunarea, mulţimile erau vizibil mai numeroase şi mai militante decât sâmbătă, prima zi a acestei ceremonii funerare elaborate, menită să demonstreze lumii că Iranul are rezilienţă socială şi determinarea de a-şi păstra independenţa.

„De acum înainte, giulgiul este veşmântul nostru. Jur pe sângele tău: uciderea lui Trump este responsabilitatea noastră”, a spus Mohammad Rasouli, un poet, în cadrul unei recitări de poezie chiar înainte de citirea rugăciunii la ceremonia de rămas bun. El a întrebat: „De ce cel mai ticălos om din lume este încă în viaţă? Lumea nu mai este un loc bun pentru Trump. /”.

Remarca sa, pregătită în prealabil şi autorizată, a stârnit reacţii mixte, dar majoritatea l-au aclamat cu entuziasm.

Rugăciuni

Rugăciunile principale de înmormântare au fost conduse de ayatollahul Ja’far Sobhani, un cleric în vârstă de 97 de ani din Qom, dar s-au rostit rugăciuni nu doar pentru Khamenei, ci şi pentru alţi trei membri ai familiei sale, printre care nora sa, Zahra Haddad Adel, şi nepoata sa în vârstă de 14 luni, Zahra Mohammadi Golpaygani. Dimensiunea sicriului nepoatei a fost una dintre cele mai emoţionante imagini de la ceremonie.

Absenţa din ochii publicului a lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, de la moartea tatălui său, a devenit şi mai evidentă duminică, când, spre deosebire de cei trei fraţi ai săi, acesta nu a fost văzut la moschee.

Numit lider suprem la 10 zile după moartea tatălui său, Mojtaba nu a mai apărut în public şi nu a înregistrat niciun mesaj audio de trei luni, iar joi nu a participat la înmormântarea soţiei sale. Fraţii săi, Mustafa, Massoud şi Meysam, au stat unul lângă altul lângă sicriul tatălui lor.

Au participat, de asemenea, cei mai înalţi membri ai guvernului iranian, inclusiv din aripile politice, militare şi judiciare, ceea ce sugerează că oficialii iranieni au un fel de asigurare că încetarea focului convenită cu SUA exclude orice atac asupra ceremoniei. Comandantul Forţei al-Quds, Esmail Qaani, şi comandantul IRGC, Ahmad Vahidi, au fost, de asemenea, la vedere, lucru de neconceput în primele zile ale războiului.

Străzile din jurul moscheii au fost împodobite cu fotografii ale lui Mojtaba alături de tatăl său, în timp ce clericii au amenajat standuri unde au fost distribuite cărţi groase conţinând colecţii ale discursurilor sale. Oficialii recunosc că Mojtaba a fost rănit în timpul atacurilor, dar au afirmat că nu s-a produs nicio desfigurare facială permanentă sau amputare ca urmare a exploziei mortale din prima zi a atacurilor americano-israeliene.

Pe pereţii moscheii, cei veniţi să-şi plângă pierderea au scris cu cretă mesaje de dragoste şi durere pentru liderul lor ucis, precum şi mesaje de loialitate faţă de succesorul său.

Steaguri roșii

Mulţi dintre cei prezenţi la înmormântare, în timp ce stăteau în căldura de peste 36°C, fluturau steaguri roşii. Sloganul „Fără compromisuri, fără capitulare, doar răzbunare” a răsunat frecvent în vasta curte.

Spaţiul, despre care se spune că poate găzdui 30.000 de persoane, s-a aglomerat cu mult înainte de răsărit. Unii bărbaţi s-au îmbrăcat în giulgiuri albe (kaffan) pentru a-şi demonstra disponibilitatea de a muri ca martiri pentru „stăpânul martirilor”. Moscheea însăşi, în ciuda celor 40 de ani de construcţie, rămâne neterminată, cu porţiuni întregi ale clădirii acoperite cu prelate. Sancţiunile au întârziat construcţia, transformând clădirea într-un monument al anilor de conflict cu Occidentul.

Nu au fost furnizate cifre oficiale privind numărul participanţilor, dar, neoficial, autorităţile au afirmat că peste 2 milioane de persoane au participat în prima zi a ceremoniei. Aceasta include o procesiune de amploare luni, la Teheran, înainte ca trupul neînsufleţit să fie dus în oraşul sfânt Qom, apoi transportat în două oraşe sfinte din Irak şi, în final, la locul său de odihnă veşnică, Mashhad, unde Khamenei s-a născut în 1939.

Editor : Sebastian Eduard