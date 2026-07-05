Donald Trump, bulversat că iranienii îl plâng pe Ali Khamenei. „Credeam că oamenii îl urăsc”

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „șocat” să vadă iranieni plângând la înmormântarea lui Khamenei, potrivit Al Jazeera.

„Credeam că oamenii îl urau”, ar fi declarat Trump pentru Axios.

Trump a declarat pentru Axios că Iranul și SUA au decis să ia o pauză de la negocieri până după înmormântarea lui Khamenei.

Președintele american a declarat pentru Axios că urmărește funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, care a fost asasinat în prima zi a războiului, în cadrul unei operațiuni comune a Statelor Unite și Israelului. Liderul de la Casa Albă a afirmat că iranienii „imploră să se ajungă la un acord”, dar a precizat că ambele părți au decis să ia o pauză de o săptămână de la negocieri până la încheierea evenimentelor legate de înmormântarea lui Khamenei.

Între timp, a spus el, niciuna dintre părți nu va trage asupra celeilalte. „Sunt toți acolo. Cu o singură lovitură [i-am putea elimina pe toți], dar nu vom face asta, pentru că atunci nu am mai avea cu cine să negociem”, a spus Trump.

El a adăugat că a fost surprins să vadă că unii iranieni plângeau la înmormântare, spunând că credea că oamenii îl urăsc pe Khamenei. „Poate că sunt lacrimi false”, a spus Trump gânditor.







Editor : Sebastian Eduard