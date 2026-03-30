Video „Există riscuri”: Războiul din Orientul Mijlociu poate afecta aprovizionarea cu medicamente din România

România are, în prezent, stocuri de medicamente pentru aproximativ două luni, însă lanțurile de aprovizionare sunt vulnerabile în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, avertizează Dragoș Damian, reprezentant al patronatului producătorilor și importatorilor de medicamente din România. Într-o intervenție în direct la Digi24, acesta a explicat că dependența de rutele comerciale din regiune și de materiile prime din Asia poate genera blocaje, în cazul în care situația se prelungește sau se agravează, afectând astfel aprovizionarea.

 

Apelul vine din partea principalilor producători de medicamente din țară, care atrag atenția că războiul declanșat de SUA și Israel contra Iranului influențează deja rutele comerciale și determină creșterea costurilor pentru materii prime și transport.

În acest context, la Ministerul Sănătății a fost constituit un grup de lucru pentru evaluarea riscurilor și identificarea soluțiilor, iar prima întâlnire a avut loc chiar astăzi.

Dependența de rutele din Orientul Mijlociu, un risc major

Dragoș Damian, reprezentant al patronatului producătorilor și importatorilor de medicamente din România, a explicat la Digi24 că vulnerabilitatea vine din modul în care sunt organizate lanțurile globale de aprovizionare.

Există riscuri pentru că întreaga chimie și petrochimie trece prin zona Orientului Mijlociu”, a avertizat Dragoș Damian.

El a oferit și un exemplu concret legat de impactul conflictului asupra industriei farmaceutice:

„Dau un exemplu: Bahrein este o fabrică care a fost atacată cu rachetă și unde se produce aluminiu pentru folia de aluminiu din medicamente. Deci există întotdeauna acest risc ca, în acea zonă strâmtorată, să fie probleme pe lanțurile de aprovizionare”.

Potrivit acestuia, majoritatea materiilor prime utilizate în producția de medicamente provin din Asia și tranzitează zone afectate de conflict.

Riscurile există, au existat dintotdeauna, atâta vreme cât marea majoritate a materiilor prime și materialelor vin din China, India, prin acea zonă de conflict. În acest moment, există un risc de a se perturba aprovizionarea pacienților din Uniunea Europeană, inclusiv din România”, a spus el.

Stocuri pentru două luni, dar incertitudini pe termen lung

În prezent, reglementările obligă producătorii să mențină rezerve suficiente pentru a acoperi producția pe termen scurt, ceea ce oferă o perioadă de stabilitate.

„Reglementările în vigoare ne obligă să avem stocuri de materii prime și materiale care să acopere două luni de producție, astfel încât în următoarele 60 de zile, cu speranța că situația de acolo nu se agravează, românii, cel puțin din punct de vedere al fabricilor de medicamente din România, nu vor avea penurie de medicamente”.

Același interval este considerat rezonabil și la nivel european.

Același termen de două luni l-au dat și autoritățile din Marea Britanie. Avem o serie de alerte rapide, de la toate unitățile europene care au spus că două luni este un termen rezonabil”, a declarat Dragoș Damian.

Cu toate acestea, evoluția conflictului rămâne un factor imprevizibil.

Nu știm, evident, necunoscutul este acolo, planează. E vorba în primul rând de mâncare, medicamente și energie. Dacă această criză din Orientul Mijlociu se prelungește, nu știm dacă două luni este sau nu prea puțin pentru criza care poate să apară. (...) Marea majoritate a materiilor prime și materialelor pentru industria farmaceutică vin pe niște lanțuri de aprovizionare foarte lungi, care în orice moment pot să fie întrerupte de ceva, ca dovadă această situație din Orientul Mijlociu”, a adăugat acesta.

Posibile măsuri și scenarii

În funcție de evoluția situației, perioada de siguranță ar putea fi extinsă, însă acest lucru ar necesita coordonare la nivel european.

„Două luni este un termen în condiții normale, să zicem. Dacă va trebui să trecem la trei luni, patru luni sau cinci luni, asta este o discuție care trebuie să aibă loc cu toate autoritățile din Uniunea Europeană și din România”.

În final, producătorii ridică și problema unei soluții pe termen lung, legată de capacitatea de producție internă.

Concluzia este una foarte importantă. Poate este o întrebare bună și pentru premier. Dacă putem să asigurăm autosuficiență pe medicamente în producția din România, ar fi ideal să fie o situație excepțională”, a mai spus Dragoș Damian.

