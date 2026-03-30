„Rămân fără bani pentru ambulanțe. Voi cere rectificare de buget”. Rogobete cere soluții urgente pentru carburanți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu
„Nu pot să las ambulanţele două zile în garaj” „A fi ministrul Sănătăţii pentru România este cu totul altceva”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează că scumpirea carburanților riscă să afecteze direct funcționarea serviciilor medicale de urgență, precizând că, în lipsa unor măsuri rapide, va solicita rectificare bugetară în următoarele două luni. Oficialul spune că deja se conturează un dezechilibru în bugetul ministerului, în condițiile în care costurile pentru combustibilul necesar ambulanțelor, elicopterelor și avioanelor medicale cresc accelerat, scrie News.ro.

„Nu pot să las ambulanţele două zile în garaj”

Am văzut şi eu o recomandare uşor arogantă a unor domni care ne spuneau să lăsăm maşinile acasă două zile pe săptămână. Perfect de acord, dar eu le spun aşa: că nu pot să las ambulanţele două zile în garaj”, a afirmat ministrul Sănătăţii, luni seară, la Ploieşti.

Acesta anunţă că, dacă actualele condiţii privind preţurile carburanţilor se vor menţine, va fi nevoit să solicite rectificare de buget în două luni.

„Preţul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe această componentă şi cred că inacţiunea ar trebui să se sfârşească şi, săptămâna aceasta, cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că, dacă nu, în două luni de zile voi cere rectificare de buget, pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe”, a adăugat ministrul.

„A fi ministrul Sănătăţii pentru România este cu totul altceva”

Anterior, la Bacău, Alexandru Rogobete a afirmat că „a fi ministrul Sănătăţii în România este una şi a fi ministrul Sănătăţii pentru România este cu totul altceva”.

Alexandru Rogobete a arătat că medicina nu se face cu mâinile goale, iar în contextul actual, indeciziile fiscale şi economice cu privire la creşterea carburanţilor pun o oarecare presiune pe sistemul de sănătate, pe care nu are cum să o ascundă.

Zona de medicamente şi de consumabile medicale unde, vreau să subliniez încă o dată, nu suntem în momentul de faţă într-o criză, dar, tocmai din acest motiv, pentru că avem semnale internaţionale, la Ministerul Sănătăţii a fost organizat un grup de lucru interinstituţional, care monitorizează stocurile, semnalele, fluctuaţiile de preţ, posibilele discontinuităţi şi aşa mai departe (...) Costurile pentru combustibilul pentru ambulanţe, pentru elicoptere, pentru avioanele medicale încep să crească dramatic şi inacţiunea economică şi amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei cred că, în curând, vor pune o mare presiune pe sistemul de sănătate”, a afirmat Rogobete.

„Există riscuri”: Războiul din Orientul Mijlociu poate afecta aprovizionarea cu medicamente din România

Ministrul Sănătăţii: Nu recomand stocuri de medicamente acasă. Momentan nu suntem într-o criză

