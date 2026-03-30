„Iranul este Waterloo-ul lui Trump”: realitatea distorsionată a liderului SUA privind războiul cu Teheranul se lovește de un zid

„Permiteți-mi să spun că am câștigat”, a declarat el la un miting organizat în Kentucky pe 11 martie. „Cred că am câștigat”, a spus el pe peluza sudică a Casei Albe pe 20 martie. „Am câștigat acest război. Războiul a fost câștigat”, a afirmat el în Biroul Oval pe 24 martie. „Câștigăm cu o victorie zdrobitoare”, a declarat el la o cină de strângere de fonduri pe 25 martie, relatează The Guardian.

Donald Trump continuă să-și proclame victoria în Iran. Dar faptul că repetă acest lucru la nesfârșit nu înseamnă că așa și este. În timp ce președintele SUA insistă că operațiunea sa militară din Orientul Mijlociu este un succes istoric, lumea se pregătește pentru un conflict care continuă să se extindă și care ar putea provoca ravagii în economia globală, notează sursa citată.

Războiul se transformă în testul suprem al unui principiu de funcționare care l-a ghidat pe Trump timp de decenii: să construiască o narațiune, să o declare drept adevăr și să oblige fără încetare lumea să i se supună. Acest principiu s-a dovedit eficient în sălile de consiliu din Manhattan, în emisiunile de televiziune de tip reality show și chiar în centrul puterii de la Washington.

Însă în Iran, stilul unic al lui Trump de „hiperbolă sinceră” s-a ciocnit cu adevărul gol-goluț. Câmpul său de distorsionare a realității s-a lovit de un zid de cărămidă.

„Acesta este război și nu poți să-ți dorești pur și simplu ca victoria să se producă”, a spus Tara Setmayer, cofondatoare a Seneca Project, un comitet de acțiune politică condus de femei. „Poporul american nu este de acord cu ceea ce se întâmplă, deoarece el nu poate articula un argument pentru a explica de ce suntem acolo sau cum arată de fapt victoria”.

Trump a dus o viață norocoasă, care i-a insuflat încredere în sine. A crescut într-o suburbie retrasă din Queens, New York, unde se spune că tatăl său, Fred, un bogat dezvoltator imobiliar, l-a învățat să nu prezinte niciodată scuze și să nu dea dovadă de slăbiciune. Duminicile le petrecea la o biserică al cărei pastor principal era Norman Vincent Peale, autorul influentului bestseller „The Power of Positive Thinking”.

Printre îndemnurile cărții se numără: „Formulează și imprimă de neșters în mintea ta o imagine a ta ca persoană de succes. Păstrează această imagine cu tenacitate. Nu-i permite niciodată să se estompeze. Mintea ta va căuta să dezvolte această imagine... Nu-ți crea obstacole în imaginație.”

Gwenda Blair, o biografă a lui Trump, a declarat: „Când era la liceu, la academia militară, îi spunea deja colegului său de cameră că obiectivul său era să devină faimos, să fie o vedetă, și înțelesese că statutul de vedetă îți permite să denaturezi realitatea, să scapi basma curată și să devii cât mai influent cu putință. Colegul său de cameră l-a descris pe Trump întins pe patul său din cămin, anunțându-și planurile de a deveni faimos.

Și-a dat seama că asta era cheia succesului și a avut dreptate. Cu cât ești mai cunoscut, cu atât mai mulți oameni sunt atrași de faima ta și cu atât sunt mai dispuși să treacă cu vederea ceea ce se întâmplă de fapt, pentru că tu le poți spune ce se întâmplă. Le poți spune ce se află chiar în fața ochilor lor, iar ceea ce se află de fapt în fața ochilor lor este mult mai plictisitor, mai puțin dramatic și mai puțin captivant.”

Această abordare i-a fost de folos lui Trump atunci când s-a lansat în afacerea familiei. A deschis hoteluri și cazinouri și era cunoscut pentru faptul că își exagera propria avere. A promovat Trump Taj Mahal din Atlantic City drept „a opta minune a lumii” și le-a promis autorităților de reglementare și investitorilor că va fi o sursă sigură de venituri; totuși, acesta a intrat în faliment la un an după deschidere.

De fapt, afacerile actualului lider de la Casa Albă au dat faliment de șase ori, deși el nu a declarat niciodată falimentul personal. Între timp, și-a consolidat faima prezentând emisiunea „The Apprentice” și a intrat în politică cu minciuna că Barack Obama s-ar fi născut în străinătate. Afirmațiile sale false din timpul campaniei electorale din 2016 – cum ar fi aceea că Mexicul va plăti pentru un zid la graniță – nu i-au stat în calea victoriei.

În timpul primului său mandat, Trump a făcut peste 30.000 de afirmații false și înșelătoare, potrivit unei statistici realizate de ziarul Washington Post. De nenumărate ori, el și-a creat propria realitate alternativă. Însă strategia sa s-a năruit când America a fost lovită de pandemia de Covid-19, iar sute de mii de decese nu au putut fi ignorate. Trump a pierdut, așa cum era de așteptat, alegerile din 2020, mai notează sursa citată.

El continuă să susțină, fără dovezi, că scrutinul a fost „trucat” împotriva lui, iar milioane dintre susținătorii săi îl cred. Când o mulțime de susținători ai săi a luat cu asalt Capitoliul SUA pe 6 ianuarie 2021, în încercarea de a răsturna rezultatul, el i-a prezentat ulterior drept eroi patrioți care s-au mobilizat în apărarea democrației. Și i-a grațiat încă din prima zi după revenirea la putere.

Trump a prezentat, de asemenea, o imagine distorsionată a realității, caracterizând anchetele penale împotriva sa drept o „vânătoare de vrăjitoare” și acuzând democrații că folosesc Departamentul de Justiție ca armă, chiar dacă el însuși i-a ordonat procurorului general să îi urmărească pe adversarii săi politici. Directorii marilor companii din domeniul tehnologiei, firmele de avocatură, companiile media și universitățile au cedat în fața discursurilor sale.

Numeroși lideri străini au acceptat, de asemenea, viziunea lui Trump asupra lumii, lăudându-i rolul de lider în războiul din Ucraina, făcând concesii în privința tarifelor sau fiind de acord că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru că ar fi pus capăt la șapte războaie. Însă planurile sale privind Groenlanda au depășit limitele gândirii sale pozitive. Războiul din Iran amenință să le spargă.

La o lună de la izbucnirea conflictului, Trump se află într-o situație dificilă. Conflictul a costat deja 13 vieți americane și miliarde de dolari. Cu toate acestea, nu există semne că regimul iranian și-ar pierde controlul. Dimpotrivă, așa cum au prevăzut mulți observatori, Teheranul a declanșat o criză energetică globală prin blocarea strâmtorii Ormuz. Sondajele de opinie arată că războiul este deja nepopular în rândul alegătorilor americani, iar o invazie terestră ar fi și mai nepopulară. Nu există o strategie de ieșire evidentă.

Blair, autoarea cărții „The Trumps: Three Generations of Builders and a Presidential Candidate”, consideră că președintele SUA și-a găsit în sfârșit un adversar pe măsură. Referindu-se la mândria culturală a Iranului și la refuzul acestuia de a se supune, ea a declarat: „El nu manifestă niciun interes față de istoria lor; ei nu manifestă niciun interes față de faima lui.

Este o paralelă interesantă, deoarece Iranul a construit realitatea pe care dorește ca cetățenii săi să o îmbrățișeze. Donald Trump a construit realitatea pe care dorește ca cetățenii săi să o îmbrățișeze. Așadar, este un regim care construiește realitatea împotriva unui alt regim care construiește realitatea. O bătălie a titanilor.”

Este o luptă cu consecințe geopolitice fatale. Joel Rubin, fost secretar de stat adjunct, susține că încrederea lui Trump în propria sa supremație mentală denaturează în mod fundamental mecanismele războiului. „Trump crede cu tărie în puterea minții de a controla evenimentele și de a influența modul în care oamenii percep evenimentele și modelează realitatea”, a declarat Rubin.

„Problema în cazul războiului este că iranienii nu sunt obligați să se supună acestui lucru. Există metode verificate în timp pentru a câștiga războaie și a le încheia prin forța armelor sau prin diplomație, care nu au nimic de-a face cu mintea, voința și dorința ca cealaltă parte să facă ceea ce vrem noi. El se va opune acestui lucru și, cu cât se va baza mai repede nu doar pe realitatea puterii militare, ci și pe realitatea puterii diplomatice, cu atât va avea mai multe șanse de succes.”

Presa sugerează că Trump începe să se „plictisească” de război și că vrea să treacă la altceva. Dacă și când se va întâmpla acest lucru, președintele și aliații săi se vor confrunta din nou cu provocarea de a prezenta situația ca pe o victorie zdrobitoare pe care numai el ar fi putut-o obține. Unii comentatori politici nu cred în această imagine de atotputernicie atent construită.

Larry Jacobs, directorul Centrului pentru Studiul Politicii și Guvernării de la Universitatea din Minnesota, a declarat: „Iranul este Waterloo-ul lui Trump. Aceasta este demolarea mitului Donald Trump. Susținătorii săi sunt entuziasmați de instinctele sale și de stilul său de improvizație, dar o altă interpretare este că el nu știe ce face, că nu s-a preocupat să analizeze consecințele devastatoare ale acțiunilor sale și, astfel, se afundă tot mai mult într-o mlaștină. Acest lucru este evident pentru toată lumea.”

Jacobs a adăugat: „Fie că ești analist militar sau analist politic, fie că aparții Partidului Democrat sau Republican, există o realitate aici. Donald Trump s-a confruntat cu momentul adevărului. Viața fictivă pe care a dus-o și pe care a evocat-o în ultimele patru sau cinci decenii a fost acum demascată ca fiind o tragedie mortală. Va costa viețile a atât de mulți oameni. Va devasta economia SUA și economia regională. Va da înapoi America și poziția sa în lume. Este un moment îngrozitor.”

Citește și:

Cum ar putea Trump să redeschidă forțat Strâmtoarea Ormuz printr-o intervenție militară și cât de mari sunt riscurile pentru SUA

Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450 kg de uraniu din Iran (WSJ)

