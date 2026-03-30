Miruță, despre dezinformare: Împotriva algoritmului trebuie să lupţi tot cu algoritmi. Nu poţi scoate cu penseta ceea ce crează instant

Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, susţine, referindu-se la campaniile de dezinformare pe diverse teme care se propagă în România, că împotriva algoritmilor trebuie să lupţi tot cu algoritmi şi că nu poţi să scoţi „cu penseta”, când totul se multiplică rapid cu diverse softuri. 

Radu Miruţă a declarat, luni seară, la Euronews România, că există o reţea de influenţare a percepţiei opiniei publice extrem de bine coordonată, pe care România trebuie să o abordeze instituţional, conform News.ro. 

El a dat ca exemplu ceea ce s-a petrecut, vineri, când pe internet au fost propagate informaţii că la Baza de la Mihai Kogălniceanu au fost aduşi militari străini răniţi şi că pacienţii români vor fi daţi afară din spitale pentru a le face loc celor aduşi din afara ţării. 

„Vineri am fost într-o astfel de situaţie în care, într-un mod coordonat, brusc, în câteva ore s-a propagat aproape în toate meandrele internetului că la baza noastră militară de la Mihail Kogălniceanu vin 800 de militari răniţi străini care inundă spitalele din România şi dau românii afară de prin secţii şi de prin paturi. N-a avut niciun sâmbure de adevăr”, a explicat ministrul Apărării, Radu Miruţă. 

El a afirmat că există şi alte instituţii în jurul cărora se creează astfel de psihoze şi că România trebuie să acţioneze frontal. 

„E foarte clar că împotriva algoritmului trebuie să lupţi tot cu algoritmii. Nu poţi să scoţi tot cu penseta, ceea ce algoritmii crează instant şi multiplică în zeci de mii de conturi cu diverse softuri de inteligenţă artificială. Este o metodă pe care am propus-o ca, atunci când algoritmii consideră, după verificări instituţionale, că este o informaţie falsă pe tema majoră de interes naţional, nici măcar să nu o elimine, ci să scrie pe poza respectivă că e potenţial ştire falsă”, a afirmat Radu Miruţă.

