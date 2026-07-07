Jocuri de culise. Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, este acuzat de Viktor Orban de „autocrație”

Peter Magyar, prim-ministrul ungar, a înaintat Parlamentului cel de-al 17-lea amendament constituțional al guvernului său înainte de a pleca, săptămâna aceasta, spre summitul NATO de la Ankara, Turcia, scrie Euractiv.

Maghiarul va rămâne în străinătate pentru o vacanță de familie de patru zile, lăsându-l pe viceprim-ministrul Bálint Ruff să conducă țara în absența sa.

Noul amendament depus a zguduit viața publică maghiară, Magyar descriindu-l ca fiind un pas vital pentru „eliberarea Ungariei de sistemul care a ținut statul captiv, a jefuit națiunea și a ocupat sistemul democratic timp de decenii”.

O clauză îl vizează direct pe președintele Tamás Sulyok. „Mandatul actualului președinte al Republicii încetează în ziua următoare intrării în vigoare a celui de-al 17-lea amendament la Legea fundamentală”, se prevedea în aceasta.

Pachetul limitează, de asemenea, mandatul membrilor parlamentului la maximum 12 ani (trei mandate) și introduce o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii constituționali.

Această limită de vârstă ar pune capăt imediat mandatelor procurorului-șef Péter Polt, care a fost numit în timpul erei Orbán, și altor trei judecători.

În plus, amendamentul restabilește dreptul judecătorilor Curții Constituționale de a-și alege propriul președinte, sporește rolul judecătorilor ordinari în selectarea și revocarea înalților lideri judiciari și stabilește baza constituțională pentru noul Oficiu Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor.

De asemenea, anulează mai multe schimbări simbolice din epoca Orbán, inclusiv redenumirea „județelor” înapoi în megye de la istoricul vármegye și abolirea atât a gărzii parlamentare, cât și a dreptului de veto al Consiliului Bugetar.

Ungurul a dezvăluit că guvernul a utilizat inteligența artificială pentru a procesa peste 23.000 de sugestii publice colectate în timpul unei scurte perioade de consultare de cinci zile.

Viktor Orbán, fostul prim-ministru, a condamnat măsura drept „autocrație Tisza” și a cerut joi un protest în masă în fața Palatului prezidențial Sándor. „Tisza depășește toate granițele umane, morale și ale statului de drept”, a scris Orbán. Liderul facțiunii Fidesz, Gergely Gulyás, a reiterat avertismentul, numind proiectul de lege „sfârșitul democrației constituționale și începutul autocrației în Ungaria”.

Gulyás a avertizat că limitarea mandatelor de parlamentari ar descalifica peste jumătate dintre actualii parlamentari ai opoziției de la a candida din nou.

În timp ce maghiarul se află în străinătate, Ruff a fost foarte activ. Exercitându-și drepturile de fondator nou dobândite, ministrul a semnat o rezoluție pentru dizolvarea oficială a Fundației Mathias Corvinus Collegium (MCC), legată de Fidesz și care finanțează un think-tank cu sediul la Bruxelles, până la 31 iulie 2026.

Editor : Ș.R.