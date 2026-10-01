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Video Kievul aruncă în luptă o nouă armă. Ce se știe despre racheta balistică FP-7, fabricată în totalitate în Ucraina

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Racheta balistică FP-7
Racheta balistică FP-7. Foto: Profimedia
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Din articol
O alternativă mai ieftină la ATACMS Arsenalul în expansiune al Fire Point

Ucraina a utilizat pentru prima dată în luptă, joi, 1 octombrie, racheta balistică tactică FP-7 de producție națională, a declarat președintele Volodimir Zelenski, marcând o etapă importantă în eforturile Kievului de a-și construi propriile arme de atac, pe fondul intensificării campaniei Rusiei împotriva infrastructurii civile la nivel național.

Zelenski a anunțat prima utilizare în luptă a rachetei într-o declarație joi, 1 octombrie, însoțită de imagini video care arată lansarea.

Cu toate acestea, nici postarea, nici imaginile nu au dezvăluit ținta exactă, locația sau rezultatul atacului.

O alternativă mai ieftină la ATACMS

Racheta FP-7, fabricată de compania ucraineană de apărare Fire Point, are o rază de acțiune de până la 200 de kilometri și poate transporta o încărcătură explozivă de până la 150 de kilograme.

Fondatorul și proiectantul-șef al companiei, Denis Shtilerman, a comparat racheta cu sistemul american Army Tactical Missile System (ATACMS) și a afirmat că aceasta costă aproximativ jumătate din prețul acestuia. Toate componentele sunt produse în cadrul companiei, de la motoare până la sistemele de control al zborului.

Dezvoltarea rachetei FP-7 și a rachetei FP-9, cu rază de acțiune mai mare, a fost anunțată oficial în septembrie 2025, iar prima lansare de test a rachetei FP-7 a avut loc în februarie 2026.

În august, Zelenski a declarat că prima rachetă balistică produsă intern de Ucraina ar putea fi utilizată în luptă în această toamnă. Când a fost întrebat dacă calendarul companiei Fire Point este credibil, el a răspuns că Ucraina „nu are pe nimeni mai apropiat de domeniul balisticii decât ei”.

La acea vreme, Irina Terekh, CEO-ul Fire Point, a declarat că racheta a efectuat aproximativ 15 lansări de test și se afla în procesul de certificare finală de către Ministerul Apărării din Ucraina.

Pe 11 septembrie, ea a afirmat că FP-7 ar putea începe să lovească Rusia în câteva săptămâni.

Arsenalul în expansiune al Fire Point

Compania este unul dintre cei mai mari contractori ai armatei ucrainene. De asemenea, se află în centrul inițiativei europene FREYJA, condusă de Ucraina, care vizează construirea unor sisteme accesibile de apărare antirachetă balistică.

Programul a fost lansat în iulie, împreună cu nouă parteneri europeni.

În prezent, compania dezvoltă modelul FP-7.X, o variantă mai rapidă a modelului FP-7, care va servi drept interceptor al sistemului, și a încheiat acorduri cu 13 companii europene din domeniul apărării pentru furnizarea de tehnologii radar, de ghidare și de altă natură.

Se preconizează ca prețul fiecărui interceptor să rămână sub 1 milion de euro (aproximativ 1,2 milioane de dolari) – o fracțiune din prețul unui interceptor Patriot.

„În acest moment ne aflăm în cea mai intensă și, totodată, cea mai complicată etapă a asamblării finale a tuturor componentelor, inclusiv a radarelor de supraveghere, a radarelor de urmărire și a sistemelor de ghidare”, a declarat Terekh pe 6 august.

Până la jumătatea anului 2027, compania își propune să realizeze prima interceptare reușită a unei rachete balistice.

Anunțul a venit în contextul în care Ucraina se confruntă în continuare cu o penurie de sisteme Patriot fabricate în SUA, singurele arme din arsenalul țării capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești.

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Editor : Sebastian Eduard

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