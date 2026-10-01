Vladimir Putin avertizează că Rusia ar putea recurge la „toate armele” de care dispune în cazul unui atac direct asupra teritoriului rus, inclusiv asupra Kaliningradului. Președintele rus susține, în același timp, că Moscova nu intenționează să atace prima și acuză politicienii occidentali că vorbesc despre un posibil război cu Rusia. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova și NATO și al avertismentelor repetate privind riscul unei escaladări, arată The Guardian.

Președintele rus Vladimir Putin afirmă că, în cazul unui atac direct asupra Rusiei, Moscova va lua în calcul folosirea „tuturor armelor” de care dispune. Declarația a fost făcută în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri de după discursul său, în contextul discuțiilor privind amenințările la adresa Kaliningradului.

Putin a confirmat că Rusia a transmis o declarație și a trimis scrisori către unele ambasade în legătură cu acest subiect.

„Nu noi suntem cei care amenințăm, ci acesta este un răspuns la încercările de a ne amenința pe noi”, a spus liderul de la Kremlin.

Putin a invocat apoi declarațiile unor politicieni occidentali și europeni privind posibilitatea unui război cu Rusia în anii următori.

„Aceste declarații, declarațiile politicienilor occidentali și europeni cu privire la necesitatea, posibilitatea și pregătirea pentru un război cu Rusia în 2029 și 2030. Nu noi rostim aceste cuvinte, ci le auzim constant din partea cealaltă”, a afirmat președintele rus.

Putin: „Toate armele” vor fi pe masă în cazul unui atac

În ceea ce privește Kaliningradul, Putin a spus că un atac direct asupra enclavei ruse sau asupra altor teritorii ale Federației Ruse ar schimba radical situația.

„Dacă se va ajunge la un atac direct asupra Federației Ruse - în acest caz ne referim la Kaliningrad, dar ar putea fi și alte teritorii - desigur, în mod firesc, imediat pe ordinea de zi va fi utilizarea tuturor armelor de care dispune țara noastră”, a declarat Putin.

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Relatarea declarațiilor sale de joi confirmă că liderul rus a legat în mod explicit posibilitatea folosirii întregului arsenal de existența unui atac direct asupra teritoriului Rusiei.

Putin a afirmat că, în cazul în care NATO, pe care l-a descris drept un potențial adversar, ar avea un avantaj militar decisiv, Rusia nu ar dispune de „multe mijloace pentru a contracara o astfel de amenințare” și ar trebui să își folosească „avantajele competitive”.

Declarațiile au fost făcute pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și NATO și al discuțiilor despre securitatea Kaliningradului, teritoriu rusesc situat între Polonia și Lituania.

„Nu intenționăm să atacăm pe nimeni”

Putin a insistat însă că Moscova nu intenționează să lanseze prima un atac. El a susținut că riscul folosirii armelor nucleare trebuie analizat în funcție de gravitatea amenințărilor pe care Rusia le percepe din partea NATO.

Apoi a acuzat statele europene că amplifică tensiunile pentru a distrage atenția propriilor populații de la problemele interne.

„Cred că această tensiune tot mai mare din partea multor țări europene are legătură cu o mare deteriorare a situației economice și politice interne din aceste țări.

Priviți economia lor, ce se întâmplă în ceea ce privește politica socială și nivelul de trai al cetățenilor din marile țări europene. În astfel de condiții, ei sunt nevoiți să îndrepte atenția cetățenilor lor de la problemele interne către cele externe”, a afirmat Putin.

Liderul rus a continuat spunând că declarațiile sale ar putea fi prezentate în Occident fără context. „Acum, trebuie să răspund la întrebările pe care mi le-ați adresat și cred că așteptau răspunsul nostru.

În acest moment, vor scoate lucrurile din context și vor abuza și exploata această idee că Rusia ne amenință cu arme nucleare pentru a distrage atenția cetățenilor lor de la faptul că ei înșiși duc o politică agresivă împotriva Rusiei, că își împing cetățenii pe o cale periculoasă, spre o confruntare cu Rusia”, a spus el.

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Putin a insistat apoi asupra ideii că Rusia nu intenționează să declanșeze un război împotriva statelor europene.

„Noi nu amenințăm pe nimeni. Nu intenționăm să atacăm pe nimeni în 2029, în 2030, în 2050, dar dacă ne vom confrunta cu o agresiune, va trebui să răspundem.

Cetățenii țărilor europene ar trebui să fie pe deplin conștienți de acest lucru și să facă distincția între poziția noastră și poziția guvernelor actuale ale țărilor lor.”

Putin: „Nu cred că vom lansa atacuri” asupra statelor care produc arme pentru Ucraina

La scurt timp după aceste declarații, Putin a adoptat un ton ceva mai conciliant în ceea ce privește o eventuală confruntare directă cu statele occidentale.

„Nu cred că vom lansa atacuri pe teritoriul țărilor care produc arme pentru Ucraina”, a afirmat președintele rus.

Declarațiile sale au venit în contextul în care Moscova avertizează tot mai des asupra implicării statelor NATO în sprijinirea Ucrainei.

Putin susține că sprijinul militar occidental pentru Kiev și discuțiile despre consolidarea capacităților de apărare ale statelor europene reprezintă amenințări la adresa securității Rusiei. Aceste afirmații sunt însă parte a poziției oficiale a Kremlinului și sunt contestate de statele NATO, care susțin că măsurile lor militare au caracter defensiv.

Avertismentul privind „toate armele” se înscrie într-o retorică pe care Kremlinul a folosit-o și anterior pentru a transmite că Rusia își rezervă dreptul de a recurge la întregul său arsenal în cazul unor amenințări considerate grave la adresa teritoriului și suveranității sale.

În declarațiile de joi, Putin a încercat astfel să transmită simultan două mesaje: că Rusia nu intenționează, potrivit propriilor afirmații, să lanseze un atac împotriva statelor europene, dar și că orice atac direct asupra teritoriului rus ar putea declanșa un răspuns militar de amploare.

Editor : C.A.