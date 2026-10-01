Premierul Bulgariei respinge acuzațiile că este prorus și critică UE pentru că se concentrează prea mult pe „arme și bani”

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, respinge acuzațiile că ar fi prorus și susține că această etichetă i-a fost atribuită pentru că abordarea sa privind încheierea războiului din Ucraina se abate de la „linia politică dominantă”. Liderul bulgar pledează pentru intensificarea dialogului diplomatic cu Moscova și consideră că UE se concentrează prea mult pe „arme și bani”, potrivit Euronews.

De când a venit la putere, în această vară, Radev a pledat ferm pentru intensificarea contactelor diplomatice cu Moscova, în vederea încheierii invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

La începutul acestui an, reluarea dialogului cu Rusia pe tema Ucrainei era luată în calcul, fiind discutată inclusiv posibilitatea desemnării unui emisar al UE pentru negocieri directe. Totuși, majoritatea statelor membre au avertizat că mesajele diplomatice ale Rusiei nu indică nicio dorință reală de pace, iar ideea pare să fi revenit la periferia dezbaterii politice.

„Este ceva obișnuit și foarte trist: dacă te abați de la linia politică dominantă, ești imediat etichetat drept prorus. Asta nu reflectă realitatea”, a declarat el într-un interviu acordat în cadrul summitului Euronews dedicat apărării și spațiului.

Radev a afirmat apoi că „nu îl preocupă” susținerea Rusiei, ci că pune preț pe „o abordare realistă și pe găsirea cât mai rapidă a unei căi către pace, pentru că acest război ne secătuiește sistemele sociale și economice aproape în fiecare zi”.

Radev a insistat că Europa ar trebui să restabilească echilibrul între „instrumentele militare, economice și diplomatice” de care dispune, adăugând că, în opinia sa, „acest echilibru nu există încă”. El consideră că abordarea Bruxellesului se concentrează prea mult pe „arme și bani”.

„Principala noastră prioritate ar trebui să fie să vorbim despre pace și să lucrăm pentru pace”, a subliniat el, afirmând că posibilitățile diplomației nu au fost încă epuizate.

Totuși, o scurtă întâlnire desfășurată săptămâna trecută la New York între ministrul german de externe, Johann Wadephul, și omologul său rus, Serghei Lavrov, s-a încheiat cu acuzații reciproce dure, iar toate încercările Casei Albe de a obține o încetare temporară a focului au eșuat.

Editor : Ș.A.