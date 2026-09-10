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Kim Jong Un le mulțumește soldaților nord-coreeni aflați în Rusia. Ce spune Phenianul despre trimiterea unor noi trupe

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Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni.
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni. Foto: AFP Photo/ KCNA via KNS/ Profimedia
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Liderul nord-coreean Kim Jong Un a mulţumit trupelor ţării sale desfăşurate în Rusia cu ocazia sărbătoririi a 78 de ani de la fondarea Coreei de Nord în contextul îngrijorărilor exprimate de Coreea de Sud şi Ucraina referitor la o posibilă trimitere suplimentară de soldaţi nord-coreeni pentru a participa la războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Liderul nord-coreean „a transmis o mulţumire specială şi a exprimat un respect profund pentru comandanţii şi soldaţii armatei noastre care participă la operaţiuni militare în străinătate”, în timpul unei ceremonii desfăşurate miercuri seara la Phenian, a informat joi agenţia de stat KCNA, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Declaraţiile survin după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi oficiali de la Kiev au afirmat în luna august că Phenianul şi Moscova ar fi decis să trimită între 30.000 şi 50.000 de soldaţi nord-coreeni în Rusia.

Serviciile de informaţii militare sud-coreene au semnalat, de asemenea, că au detectat pregătiri pentru o nouă desfăşurare de militari, deşi au estimat că aceasta nu este iminentă.

În schimb, Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a calificat drept „false” afirmaţiile ucrainene despre trimiterea de noi trupe, într-un comunicat dat publicităţii la mijlocul lunii august.

Seulul estimează că, din octombrie 2024, Coreea de Nord a trimis în Rusia aproximativ 15.000 de soldaţi şi peste 6.000 de ingineri şi personal de construcţii şi estimează că în jur de 6.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi sau răniţi.

Kievul a estimat luna trecută că aproximativ 8.500 de militari nord-coreeni continuă să fie desfăşuraţi în Rusia, în principal în regiunea Kursk.

Moscova şi Phenianul şi-au consolidat legăturile din 2024 după semnarea unui acord bilateral ce include o clauză de apărare reciprocă în caz de agresiune.

Autorităţile sud-coreene estimează că Phenianul a furnizat Rusiei arme şi echipamente militare în schimbul sprijinului economic şi al transferului de tehnologii în domeniul apărării.

Editor : C.S.

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