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Criză de personal şi finanţare la INML: Datoriile beneficiarilor, aproape 5 milioane de lei. Foarte mulţi angajaţi, la limita pensiei

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medicina legala inml
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Din articol
„Avem patru autopsieri, doi au plecat în ultimul an”  Risc de expertize întârziate

Directorul INML, medicul legist Sorin Hostiuc, a declarat că Institutul de medicină legală are probleme grave legate de finanţare. Datoriile diverselor instituţii beneficiare care solicită rapoarte medico-legale sunt de aproape 5 milioane de lei, mai mult decât dublu faţă de anul trecut. Mai mult, fondurile de salarii au fost reduse cu 10%, în urma valului de tăieri din sistem. Dincolo de aceste neajunsuri, sunt puţini autopsieri, situaţie care poate duce la întârzierea autopsiilor. 

„Principala problemă este cea financiară, pentru că resursele care sunt alocate către sistemul medico-legal sunt total insuficiente. Şi nu numai că sunt total insuficiente, dar şi puţinele resurse care se alocau până anul trecut nu se mai alocă. De exemplu, anul trecut, în această perioadă, datoriile către INML ale Poliţiei şi celorlalţi beneficiari erau undeva pe la 2 milioane de lei, acum sunt aproape de 5 milioane de lei. 

Lucrurile astea au fost agravate şi de Ordonanţa 7, care a făcut ca institutele medico-legale să beneficieze, ca să zic aşa, de o reducere cu 10% a fondului de salarii. Şi toate aceste probleme au culminat în această perioadă cu imposibilitatea desfăşurării activităţii la limite minime, uneori. Drept dovadă, ştiţi situaţiile în care suntem puşi în imposibilitatea de a efectua autopsii în ziua următoare celei în care aduc cadavrul la INML”, spune Sorin Hostiuc, directorul INML, pentru News.ro.  

„Avem patru autopsieri, doi au plecat în ultimul an” 

Acesta a afirmat că Institutul are doar patru autopsieri, pentru că doi au plecat în ultimul an. „Anul trecut, în această perioadă, aveam şase. Ca să putem funcţiona în limite cât de cât normale, având în vedere încărcarea pe Bucureşti, am avea nevoie de undeva pe la 6-7 autopsieri. Pentru că vă daţi seama că să faci o autopsie e extrem de dificil şi mental, şi fizic”, a precizat medicul legist. 

La ce riscuri sunt supuşi medicii legişti care fac autopsii: risc de rănire sau de a se îmbolnăvi tocmai pentru că sunt suprasolicitaţi. Apar situaţii în care autopsiile sunt amânate de pe o zi pe alta. 

„În momentul în care îi suprasoliciţi pe autopsieri, există riscul de a se tăia, de a se înţepa şi foarte mulţi dintre pacienţii noştri sunt pacienţi cu risc biologic crescut: HIV, hepatite, tuberculoză, tot felul de virusuri ciudate şi aşa mai departe. Aşa că nu-i putem forţa să facă mai mult decât pot fizic să facă. 

De ieri până astăzi (n.red. de marţi, 8 septembrie până miercuri, 9 septembrie) au intrat încă şapte ordonanţe. Astăzi facem opt cazuri, pentru că avem toţi patru autopsierii, şi au rămas încă două cazuri pentru mâine. Timpul de aşteptare nu este mare, este în momentul de faţă de maxim o zi, doar că, din nou, noi încercăm să nu-i facem pe aparţinători să aştepte, pentru că este o situaţie socială destul de dificilă şi încercăm să dăm defuncţii cât de repede putem. 

Autopsiile sunt solicitate fie de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în Bucureşti, fie de către Serviciul Omoruri. Şi pentru a se putea face autopsia este nevoie de un act prin care organele judiciare dispun efectuarea acestei expertize”, a explicat directorul INML.

Risc de expertize întârziate

Foarte mulţi angajaţi din sistemul de medicină legală vor ieşi în curând la pensie şi nu vin în loc alţi specialişti care să preia munca. 

„Problemele sunt şi mai mari, pentru că foarte mulţi angajaţi din sistemul medico-legal sunt la limita pensiei. Sunt judeţe sau chiar regiuni în care, în următorii 2-3 ani, se vor pensiona mai mult de jumătate dintre medici legişti. La noi în Institut, de exemplu, în acest an va trebui să desfiinţez compartimentul de laborator medico-legal pentru că se pensionează ambii angajaţi şi va trebui să fac nişte realocări între laboratoare. (...) 

Riscul este ca expertizele să se facă din ce în ce mai târziu, riscul este ca expertizele să aibă o scădere a calităţii, lucru pe care, din nou, încercăm să-l evităm cu orice preţ, pentru că, vă daţi seama, sunt situaţii extrem de sensibile”, a declaratt directorul INML. 

Vor avea loc pensionări şi în laboratorul de toxicologie, lucru care va face dificilă procesarea la timp a tuturor probelor biologice. 

„Şi în laboratorul de toxicologie, de exemplu, în lunile următoare se vor pensiona jumătate din cadrele superioare. Anul acesta presiunea a fost mai mică faţă de anii anteriori strict pe partea de laborator medico-legal, pe toxicologie, deoarece au scăzut foarte mult testările în trafic pentru droguri. Adică, dacă anul trecut făceam două, trei, 400 de analize pe lună, acum facem sub 100 la solicitarea Poliţiei. 

Aici am avut un oarecare respiro. Dar, din nou, în momentul în care se va reîncepe testarea în masă în trafic, dacă nu vom putea aduce personal specializat, vom fi într-o situaţie foarte dificilă. 

Noi am făcut un memorandum, nu ni s-a aprobat niciun post. Dar ulterior, la câteva zile, a venit o lege care a deblocat posturile până la sfârşitul anului. Posturile sunt deblocate, dar pentru a putea să angajăm ceva avem nevoie de buget. Pentru că noul buget de salarii pe ultimele şase luni s-a redus cu 20%. Deci asta înseamnă că dacă eu vreau să angajez o persoană va trebui să iau bani de la ceilalţi angajaţi din Institut. 

Cu toate acestea, în septembrie, imediat după ce s-a dat această lege, am scos un post de autopsier pentru că aici situaţia era critică. Acum suntem în cursul unui concurs pentru un post de autopsier şi sper să reuşim. Am mai încercat de vreo patru ori în ultimul an prin transfer, că numai aşa se putea, şi n-a vrut să vină nimeni la INML”, a subliniat acesta. 

Acesta spune că tarifele pentru expertizele medico-legale sunt neactualizate din 2002: „Pentru o culpă, expertiza costă 25 de lei. Suma la autopsie nu acoperă nici jumătate din costurile materiale cu efectuarea autopsiei”.

Editor : A.C.

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