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Cod portocaliu de caniculă în mai multe zone din țară: temperaturi de până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București HARTĂ

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cod galben de temperaturi ridicate Cod portocaliu: temperaturi de până la 36 de grade Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Dacă joi maximele vor ajunge la 35 de grade în zone întinse din țară, vineri căldura se va intensifica, iar în Banat și în părți din Oltenia și Transilvania va fi cod portocaliu, cu temperaturi de până la 36 de grade. În București, vremea se va menține călduroasă până sâmbătă, urmând ca duminică să se răcească semnificativ.

Cod galben de temperaturi ridicate

Joi, 10 septembrie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, este în vigoare o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate.

Sunt vizate sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

Cod portocaliu: temperaturi de până la 36 de grade

Vineri, 11 septembrie, între orele 12:00 și 18:00, Banatul, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi sub cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

Maximele se vor situa între 33 și 36 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi, precum și canicula și disconfortul termic accentuat, sunt prognozate în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Tot vineri, între orele 12:00 și 18:00, va fi cod galben în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum și în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei.

În aceste zone, maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori vor fi în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu ITU ușor peste pragul critic de 80 de unități.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, joi vremea va fi frumoasă și călduroasă, cu cer mai mult senin și o temperatură maximă de 31-32 de grade. Minima va coborî la 16-17 grade și chiar spre 14 grade în zona preorășenească.

Vineri, vremea se va menține frumoasă și călduroasă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, cu rafale în general de 30-35 km/h, apoi va deveni slab.

Sâmbătă va fi în continuare cald, cu maxime de 30-31 de grade. Noaptea, cerul va deveni mai mult noros și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în jurul a 5 l/mp.

Duminică, vremea se va schimba semnificativ în București. Cerul va fi închis, vor fi averse, iar temperaturile vor scădea.

Meteorologii estimează cantități de apă de 5-10 l/mp, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de numai 23-25 de grade, după valorile de peste 30 de grade din zilele precedente.

Editor : Ș.A.

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