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Kremlinul respinge discuțiile despre un armistițiu energetic cu Ucraina și spune că nu are contacte cu țările europene

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dmitri peskov profimedia
Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Din articol
„Regimul de la Kiev se află într-o situație dificilă” Atacurile ucrainene și răspunsul Rusiei Emiratele Arabe Unite, ca potențial loc de desfășurare a negocierilor Ce crede Moscova despre situația din Orientul Mijlociu

În prezent nu au loc discuții de fond privind o armistițiu energetic cu Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei, Dmitri Peskov. El a menționat, de asemenea, că în prezent nu există contacte între Kremlin și reprezentanții țărilor europene.

Agenția TASS a compilat principalele declarații ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

Nu au loc discuții de fond privind un armistițiu energetic cu Kievul: „Nu, nu se desfășoară astfel de discuții de fond.”

„Regimul de la Kiev se află într-o situație dificilă”

Propunerile Rusiei privind încetarea ostilităților în Ucraina sunt binecunoscute și au rămas neschimbate de doi ani: „Toate propunerile noastre privind încetarea ostilităților sunt binecunoscute; condițiile nu s-au schimbat, de fapt, față de cele prezentate de președinte la Ministerul Afacerilor Externe în urmă cu doi ani – cu singura excepție că situația de pe teren s-a înrăutățit considerabil pentru Ucraina.”

Regimul de la Kiev se află într-o situație dificilă, motiv pentru care propune un armistițiu în locul unei soluționări, consideră Peskov. „Regimul de la Kiev se află într-o situație foarte dificilă; prin urmare, în mod firesc, acesta nu propune o soluționare care să fie durabilă și pe deplin aliniată intereselor noastre, ci mai degrabă un armistițiu privind zona care constituie călcâiul lui Ahile al acestuia.”

El a precizat că Rusia pledează pentru o soluționare rapidă a conflictului ucrainean și desfășoară „operațiunea militară specială” în absența unor oportunități pentru o soluționare pașnică: „Și noi pledăm pentru încetarea rapidă a ostilităților și pentru o soluționare rapidă a conflictului. Aceasta a fost poziția noastră încă de la început, iar o soluționare pașnică reprezintă opțiunea noastră preferată.”

„Operațiunea militară specială se desfășoară doar pentru că nu există perspective sau oportunități pentru o soluționare pașnică”, a spus Peskov.

Atacurile ucrainene și răspunsul Rusiei

În opinia Kremlinului, Kievul lovește infrastructura civilă rusă, deschizând astfel cutia Pandorei. „Ucraina, după cum știți, a început să lovească obiective economice civile și infrastructura noastră socială; așa cum a spus președintele Vladimir Putin, Ucraina a deschis astfel cutia Pandorei.”

Armata rusă lovește sistematic ținte din Ucraina: „Armata noastră desfășoară în prezent atacuri la scară largă, planificate și sistematice împotriva țintelor relevante din Ucraina.”

Emiratele Arabe Unite, ca potențial loc de desfășurare a negocierilor

Emiratele Arabe Unite – o țară care are relații bune cu Rusia – și-au exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a găzdui negocierile privind Ucraina, iar Moscova apreciază acest lucru, spune purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

„Prietenii noștri din Abu Dhabi și-au reafirmat în repetate rânduri disponibilitatea și au declarat că sunt pregătiți să-și ofere în continuare bunele oficii și să acționeze ca gazdă pentru astfel de negocieri. Suntem foarte mulțumiți de această disponibilitate din partea Emiratelor Arabe Unite și o apreciem foarte mult.”

EAU ar putea fi considerate un potențial loc de desfășurare a negocierilor trilaterale privind Ucraina odată ce vor începe pregătirile practice pentru următoarea rundă: „Când vom ajunge la etapa pregătirilor de fond pentru următoarea rundă de negocieri, sunt sigur că Emiratele, și în special Abu Dhabi, vor fi pe ordinea de zi ca posibil loc de desfășurare.”

Peskov a ținut să sublinieze că în prezent nu există contacte între Kremlin și reprezentanții țărilor europene. Întrebat în legătură cu acest lucru, el a răspuns, scurt: „Nu, nu există contacte în acest moment.”

Ce crede Moscova despre situația din Orientul Mijlociu

Întrebat despre situația actuală din regiunea Golfului Persic, Dmitri Peskov a afirmat că aceasta lasă mult de dorit.

Rusia ar prefera ca SUA și Iranul să revină la memorandumul de înțelegere: „Din păcate, ciocnirile militare directe sunt în prezent o realitate constantă în regiunea Golfului Persic. Situația de acolo lasă mult de dorit. Desigur, îndemnăm toate părțile implicate în acest conflict să dea dovadă de reținere și să se abțină de la ostilități. În mod firesc, am prefera să vedem o revenire la punerea în aplicare a prevederilor memorandumului de înțelegere care a fost semnat.”

Editor : M.C

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