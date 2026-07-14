Macron l-a decorat pe Keir Starmer cu Legiunea de Onoare înainte ca acesta să părăsească funcția de premier

Emmanuel Macron i-a decernat Legiunea de Onoare, cea mai prestigioasă decoraţie franceză, premierului britanic Keir Starmer, care este demisionar şi va fi înlocuit pe 20 iulie la Downing Street de Andy Burnham.

Preşedintele francez i-a înmânat această decoraţie luni, în timp ce Keir Starmer se afla la Paris pentru un summit al Coaliţiei de Voinţă reunind ţările care susţin Ucraina şi pentru a asista marţi dimineaţă la tradiţionala paradă militară de 14 Iulie, a indicat Palatul Elysee, transmite AFP preluată de AFP.

Premierul britanic a fost decorat cu gradul de Mare Ofiţer al Legiunii de Onoare, a subliniat preşedinţia franceză.

Emmanuel Macron şi Keir Starmer se află la originea acestei Coaliţii de Voinţă care oferă sprijin diplomatic şi militar Ucrainei.

La Londra, pe 2 martie 2025, a avut loc prima reuniune a coaliţiei, cu aproximativ 15 ţări. Scopul a fost pregătirea garanţiilor de securitate care ar putea fi oferite Ucrainei în cazul unui încetări a focului cu Rusia.

Luni la Paris, summitul organizat de Emmanuel Macron a reunit 37 de ţări în jurul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care şi-au exprimat voinţa de a susţine Kievul "mai rapid şi mai puternic" pentru a exercita "presiuni" asupra Rusiei şi a o împinge la masa negocierilor.

Ei au anunţat în special că forţa multinaţională destinată să se desfăşoare în Ucraina, odată ce armele vor tăcea, va începe să se antreneze în "ţările vecine" în "următoarele luni".

Emmanuel Macron şi Keir Starmer, ajuns la putere în iulie 2024, au avut o relaţie strânsă în problemele internaţionale, fie că a fost vorba despre Ucraina, fie despre criza mai recentă din Orientul Mijlociu. Cele două ţări au luat, de asemenea, o iniţiativă comună pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Keir Starmer şi-a prezentat demisia pe 22 iunie după luni de presiuni în propria tabără. El îi va lăsa postul de lider al Partidului Laburist şi pe cel de prim-ministru lui Andy Burnham, o figură populară din nordul Angliei.

Editor : Ana Petrescu