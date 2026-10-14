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Amazonul, mistuit de incendii: stare de urgență în 36 de localități. Focul ar fi fost pus intenționat, iar El Nino amplifică dezastrul

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Incendii de vegetație în Amazonul brazilian. Foto: Profimedia
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Din articol
„Situația de aici este critică” El Niño și schimbările climatice agravează incendiile Autoritățile suspectează că incendiile au fost provocate intenționat

Incendiile de vegetație se intensifică în Amazonul brazilian, unde numărul focarelor a crescut cu 253% în primele două săptămâni ale lunii octombrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel puțin 36 de municipalități din statul Amazonas au declarat stare de urgență, în timp ce fumul dens provoacă probleme respiratorii locuitorilor și a determinat închiderea școlilor și anularea unor evenimente. Autoritățile suspectează că o parte dintre incendii au fost provocate intenționat, relatează Reuters.

„Situația de aici este critică”

În primele două săptămâni ale lunii octombrie, în statul brazilian Amazonas au fost înregistrate 1.679 de incendii, cu 253% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor sistemului național de monitorizare a Amazonului.

Autoritățile suspectează că incendiile au fost provocate intenționat. Coloanele uriașe de fum au acoperit cerul, iar situația a determinat declararea stării de urgență în cel puțin 36 de municipalități din Amazonas. Numeroși locuitori se confruntă cu probleme respiratorii.

„Situația de aici este critică”, a declarat Luiz Rios, un agricultor pensionar din municipalitatea Autazes, care spune că are dificultăți de respirație pe timpul nopții, însoțite de umflarea feței.

Calitatea precară a aerului a dus la anularea unor evenimente în aer liber în Manaus, capitala statului Amazonas, un oraș cu peste două milioane de locuitori. Școlile publice din oraș au fost închise miercuri.

El Niño și schimbările climatice agravează incendiile

În mod obișnuit, lunile august și septembrie reprezintă perioada cea mai secetoasă din Amazon, când incendiile sunt mai greu de controlat. Sezonul ploios, care începe de regulă în octombrie, contribuie la ameliorarea situației.

Anul acesta însă, ploile au întârziat să aducă o îmbunătățire semnificativă. Oamenii de știință și autoritățile indică fenomenul climatic El Niño, despre care se estimează că ar putea fi cel mai puternic înregistrat vreodată, precum și schimbările climatice drept factori care contribuie la intensificarea incendiilor.

„Stresul hidric și cel termic se manifestă cu o intensitate extremă, creând o situație potențial periculoasă care, agravată de activitățile umane, amenință biodiversitatea, sănătatea oamenilor și productivitatea acestor terenuri”, a declarat Carlos Durigan, geograf și cercetător la Institutul de Cercetare a Mediului din Amazon.

Autoritățile suspectează că incendiile au fost provocate intenționat

Guvernul federal al Braziliei și autoritățile de protecție civilă au trimis, în weekend, aeronave și echipe specializate în stingerea incendiilor în statul Amazonas, pentru a sprijini intervențiile împotriva flăcărilor.

Ministrul brazilian al Mediului, João Paulo Capobianco, a survolat regiunea duminică și a observat incendii inclusiv în interiorul unor zone forestiere protejate.

Potrivit ministerului, prezența focarelor în aceste zone sugerează că incendiile ar fi fost provocate intenționat, pentru a facilita defrișările.

Instituția a promis deschiderea unei anchete pentru stabilirea cauzelor.

În Amazon, incendiile naturale sunt rare. Cele mai multe sunt declanșate de oameni pentru a curăța terenurile destinate agriculturii sau creșterii animalelor.

Editor : Ș.A.

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