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Iranul susţine că a distrus trei avioane F-35 ale SUA într-un atac asupra unei baze în Iordania

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Avion F-35 în zbor
Avion F-35. Foto: Profimedia Images
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Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a declarat, joi, că a distrus trei avioane de vânătoare F-35 ale SUA într-un atac asupra unei baze aeriene din Iordania, după ce Ammanul, aliat al Washingtonului, a indicat că a doborât rachete venind dinspre Iran, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat difuzat de agenţia de presă Tasnim, legată de IRGC, Gardienii au afirmat că Forţa sa aerospaţială a atacat cu rachete balistice „platforma de desfăşurare şi hangarul de mentenanţă ale avioanelor de vânătoare F-35 americane de la baza aeriană Al-Azraq”.

„Ca rezultat, trei avioane F-35 au fost distruse complet, iar altora trei le-au fost provocate daune considerabile” şi „au murit mai mulţi ofiţeri şi personal tehnic şi de mentenanţă al inamicului”, se afirmă în comunicatul difuzat de IRGC.

Până acum, nici Washingtonul, nici Ammanul nu au raportat decese din cauza acestui atac.

Gardienii Revoluţiei susţin că această lovitură a constituit un răspuns la un atac anterior al SUA asupra a două clădiri din insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz, unul dintre principalele puncte de fricţiune între Teheran şi Washington, pe unde în timp de pace tranzitează aproximativ o cincime din petrolul transportat pe cale maritimă la nivel mondial.

La primele ore ale dimineţii de joi, armata iordaniană a anunţat că a interceptat şi a doborât cinci rachete lansate împotriva teritoriului ţării şi a acuzat Iranul de acest atac, în condiţiile în care Teheranul nu revendicase încă nicio lovitură.

Într-un comunicat, forţele armate iordaniene afirmau că atacul iranian a „eşuat”, fără să provoace victime.

Aceasta s-a întâmplat după ce Comandamentul Central al SUA (Centcom) încheiase un nou val de atacuri împotriva Iranului, lovind zeci de ţinte militare, ca răspuns la o lansare de rachete împotriva trupelor americane desfăşurate în Orientul Mijlociu.

Editor : C.L.B.

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