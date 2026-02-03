Live TV

Înalta Curte de Casație și Justiție va reanaliza condamnarea lui Dani Mocanu. Instanța a admis cererea de recurs în casație

Data publicării:
maneliști căcați
Dani Mocanu și fratele său. Sursa colaj foto: Poliția Română

Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după ce au fost condamnați la finalul anului 2025 la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Primul termen stabilit de ÎCCJ este pe 17 martie.

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Sec?ia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5”, este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, din 3 februarie.

Primul termen a fost stabilit pe 17 martie, „cu citarea inculpaților Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel”.

Dani Mocanu și fratele lui sunt, însă, în Italia, acolo unde au fugit imediat după decizia de condamnare a Curții de Apel Brașov. Ministerul Justiției a demarat procesul de extrădare în cazul celor doi.

Condamnarea vine după ce, în anul 2022, artistul ar fi bătut cu o rangă un alt bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. În același dosar, fratele său, Ionuț Mocanu, a primit o condamnare de 7 ani de închisoare cu executare.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti
Mircea Negulescu a fost exclus încă o dată din magistratură de Înalta Curte de Casație și Justiție. Motivele invocate
sorina pintea - inquam george calin
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte amână pentru a patra oară decizia în cazul fostei ministre a Sănătății. Când e noul termen
dani mocanu tanc
Dani Mocanu și fratele său au cerut anularea condamnării definitive din România la Curtea supremă
Wiz Khalifa. cu sapca si ochelari
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux”
Vlad Pascu
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
Ilie Bolojan
Stenograme. Tensiuni în ședința PNL. Gorghiu: „Suntem un partid de...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
titus corlatean la o sedinta
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de...
Ultimele știri
Polonezul implicat în complotul pentru asasinarea lui Zelenski, coordonat de Kremlin, a fost condamnat
Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut
Partidul AUR a fost amendat pentru nerespectarea GDPR în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Kremlinul reacționează, după marele anunț făcut în privința Rusiei. Ucrainenii, revoltați: "Iresponsabil!"
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”