Înalta Curte de Casație și Justiție va reanaliza condamnarea lui Dani Mocanu. Instanța a admis cererea de recurs în casație

Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după ce au fost condamnați la finalul anului 2025 la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Primul termen stabilit de ÎCCJ este pe 17 martie.

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Sec?ia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5”, este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, din 3 februarie.

Primul termen a fost stabilit pe 17 martie, „cu citarea inculpaților Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel”.

Dani Mocanu și fratele lui sunt, însă, în Italia, acolo unde au fugit imediat după decizia de condamnare a Curții de Apel Brașov. Ministerul Justiției a demarat procesul de extrădare în cazul celor doi.

Condamnarea vine după ce, în anul 2022, artistul ar fi bătut cu o rangă un alt bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. În același dosar, fratele său, Ionuț Mocanu, a primit o condamnare de 7 ani de închisoare cu executare.

