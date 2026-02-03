Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut

Un tânăr de 26 de ani din județul Maramureș a fost reținut de polițiști după ce a lovit un bărbat cu mașina, în timp ce făcea drifturi în parcarea unui local, apoi l-a luat la bătaie. Șoferul a refuzat testarea pentru alcool.

Incidentul a avut loc în seara de 31 ianuarie, în localitatea Bârsana, scrie News.ro. Potrivit Poliției Maramureș, tânărul ar fi efectuat intenționat mai multe derapaje controlate, moment în care a surprins și accidentat un bărbat de 32 de ani aflat în parcare. Ulterior, acesta ar fi coborât din autoturism și i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital, însă a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii i-au cerut șoferului să fie testat pentru a stabili dacă a consumat alcool, însă acesta a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei.

În urma probelor administrate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș. Pe 3 februarie, acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

