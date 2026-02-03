Live TV

Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine care are caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un tânăr de 26 de ani din județul Maramureș a fost reținut de polițiști după ce a lovit un bărbat cu mașina, în timp ce făcea drifturi în parcarea unui local, apoi l-a luat la bătaie. Șoferul a refuzat testarea pentru alcool.

Incidentul a avut loc în seara de 31 ianuarie, în localitatea Bârsana, scrie News.ro. Potrivit Poliției Maramureș, tânărul ar fi efectuat intenționat mai multe derapaje controlate, moment în care a surprins și accidentat un bărbat de 32 de ani aflat în parcare. Ulterior, acesta ar fi coborât din autoturism și i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital, însă a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Citește și: Drifturi pe zăpadă, în București. Polițiștii îi caută pe șoferi pentru a-i sancționa

Polițiștii i-au cerut șoferului să fie testat pentru a stabili dacă a consumat alcool, însă acesta a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei.

În urma probelor administrate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș. Pe 3 februarie, acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașină Poliția Română
Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii
salvamont
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
fetita de gradinita suparata
Fetiță de 2 ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează. Poliţia a anunţat DGASPC, după ce imaginile au fost postate online
girofarul unei masini de politie
Scandal violent într-un tramvai din București: pasageri bătuți cu pumnii și picioarele. Patru bărbați, puși sub acuzare
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
Ilie Bolojan
Stenograme. Tensiuni în ședința PNL. Gorghiu: „Suntem un partid de...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
titus corlatean la o sedinta
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de...
Ultimele știri
Polonezul implicat în complotul pentru asasinarea lui Zelenski, coordonat de Kremlin, a fost condamnat
Înalta Curte de Casație și Justiție va reanaliza condamnarea lui Dani Mocanu. Instanța a admis cererea de recurs în casație
Partidul AUR a fost amendat pentru nerespectarea GDPR în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Kremlinul reacționează, după marele anunț făcut în privința Rusiei. Ucrainenii, revoltați: "Iresponsabil!"
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”