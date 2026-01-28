Live TV

„Ceasul Apocalipsei” nu a fost niciodată atât de aproape de miezul nopții. Câte secunde mai sunt până la un posibil cataclism planetar

Dr. Leonard Rieser, fost președinte al Bulletin of the Atomic Scientists și participant la Proiectul Manhattan. Sursa foto: Profimedia Images
„Trăim un Armaghedon informaţional"

„Ceasul Apocalipsei”, indicatorul simbolic al riscurilor globale, a fost setat marți la doar 85 de secunde de miezul nopții, cel mai apropiat punct din istorie, pe fondul îngrijorărilor legate de armele nucleare, schimbările climatice și răspândirea dezinformării, potrivit organizației Bulletin of the Atomic Scientists.

„Ceasul Apocalipsei”, care simbolizează începând din 1947 iminenţa unui cataclism planetar, s-a apropiat marţi mai mult ca niciodată de miezul nopţii Reprezentanţii ONG-ului Bulletin of the Atomic Scientists l-au fixat la 85 de secunde înainte de miezul nopţii, cu patru secunde mai târziu decât în urmă cu un an, potrivit Agerpres.

Acest anunţ intervine la un an după începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, în timpul căruia liderul american a bulversat ordinea mondială, ordonând atacuri unilaterale şi retrăgându-şi ţara dintr-o serie de organizaţii internaţionale.

Rusia, China, Statele Unite şi alte ţări mari „au devenit din ce în ce mai agresive, ostile şi naţionaliste”, a transmis această organizaţie de oameni de ştiinţă într-un comunicat în care anunţă progresul ceasului, decis după consultări cu un comitet din care fac parte opt laureaţi ai premiului Nobel.

„Acorduri internaţionale obţinute cu greu sunt pe cale să se prăbuşească, accelerând o competiţie între marile puteri în care învingătorul ia totul şi subminând cooperarea internaţională, care este esenţială pentru reducerea riscurilor de război nuclear, schimbări climatice, utilizare abuzivă a biotehnologiei, ameninţare potenţială a inteligenţei artificiale şi alte pericole apocaliptice”, au afirmat aceştia.

Comitetul a avertizat, de asemenea, împotriva riscurilor crescute privind o cursă a armelor nucleare, în condiţiile în care tratatul New Start pentru reducerea armelor nucleare, încheiat între Statele Unite şi Rusia, urmează să expire săptămâna viitoare, iar Donald Trump face presiune pentru implementarea unui costisitor sistem de apărare antirachetă, „Golden Dome”, care ar plasa arme pe orbita Pământului.

Totodată, comitetul a subliniat nivelurile record de emisii de dioxid de carbon, principalul factor de stimulare a schimbărilor climatice. Şi în acest domeniu, Donald Trump a inversat radical politica americană în materie de luptă împotriva schimbărilor climatice.

„Trăim un Armaghedon informaţional”

„Trăim un Armaghedon informaţional - criza care stă la baza tuturor crizelor -, alimentat de o tehnologie prădătoare, care răspândeşte minciunile mai repede decât faptele şi profită de pe urma diviziunilor noastre”, a declarat Maria Ressa, o jurnalistă de investigaţie din Filipine, laureata premiului Nobel pentru pace în 2021.

Denumit uneori şi „Ceasul sfârşitului lumii”, acest indicator metaforic a fost creat în 1947 ca răspuns la ameninţarea crescândă a pericolului nuclear şi la înfruntarea dintre cele două blocuri în timpul Războiului Rece.

În anul în care a fost creat, „Ceasul Apocalipsei” a fost setat pentru a indica şapte minute înainte de miezul nopţii. De atunci, membrii acestei organizaţii cu sediul la Chicago şi-au extins criteriile pentru ca acestea să includă, de exemplu, pandemiile, crizele climatice şi campaniile statale de dezinformare.

Organizaţia Bulletin of the Atomic Scientists a fost înfiinţată în 1945 de Albert Einstein şi oameni de ştiinţă care au lucrat la „Proiectul Manhattan”, care a produs prima bombă atomică. Acest grup de experţi fixează în fiecare an noul răgaz care i-a rămas omenirii înainte de o eventuală apocalipsă.

