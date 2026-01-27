Live TV

Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina și Rusia vor semna acorduri de pace separate cu SUA. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin

Andrii Sibiha
Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia
Clauza UE: fără semnătura UE, dar cu acordul acesteia Garanții de securitate, nu asigurări Discuții de pace la Abu Dhabi Zelenski, gata să se întâlnească cu Putin

Ucraina va semna un acord de pace în 20 de puncte privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul va încheia un document separat cu Rusia, a declarat ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha într-un interviu acordat European Pravda.

Sîbiha a spus că acordul-cadru în 20 de puncte, care se află în prezent în centrul procesului de pace, este de natură bilaterală.

„Dacă vorbim strict despre acest cadru în 20 de puncte, acesta este acum un document bilateral care urmează să fie semnat de Statele Unite și Ucraina. SUA urmează să semneze documentul cu Rusia”, a spus ministrul.

El a subliniat că discuțiile sunt în curs și că configurația finală a documentelor ar putea încă să se schimbe.

Clauza UE: fără semnătura UE, dar cu acordul acesteia

Una dintre prevederile planului de pace se referă la integrarea europeană a Ucrainei. Comentând acest aspect, Sîbiha a subliniat că, chiar și fără semnătura UE pe document, nicio prevedere nu poate fi adoptată fără acordul partenerilor europeni.

În același timp, ideea aderării Ucrainei la UE în 2027 rămâne în discuție.

„Data este o chestiune complicată. UE are propriile proceduri și suntem obligați să adoptăm o abordare bazată pe consens”, a explicat ministrul de Externe.

Garanții de securitate, nu asigurări

Sîbiha a declarat că partenerii europeni sunt implicați în procesul de pace, inclusiv în discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

El a subliniat că, pentru prima dată, discuțiile se concentrează pe garanții juridice obligatorii, mai degrabă decât pe declarații politice.

„Este important să existe un acord cu privire la necesitatea ratificării acestor garanții, inclusiv în Congresul SUA”, a adăugat el.

Discuții de pace la Abu Dhabi

Primele consultări trilaterale la care au participat reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au avut loc săptămâna trecută în capitala Emiratelor Arabe Unite, cu scopul de a explora abordări pentru o soluționare pașnică.

Partea ucraineană a descris discuțiile ca fiind constructive, dar nu s-a ajuns la niciun acord cu privire la problemele teritoriale.

Potrivit unei surse citate de RBC-Ucraina, prima rundă de consultări a avut un caracter introductiv. Sâmbătă, dialogul a continuat cu delegații extinse, după care părțile au convenit să se concentreze pe două direcții: politică și militară.

Sursa a afirmat că cele mai mari progrese au fost înregistrate în discuțiile privind componenta militară, în timp ce problema teritorială rămâne nerezolvată.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a evaluat pozitiv discuțiile de la Abu Dhabi și a confirmat disponibilitatea părților de a continua negocierile. Următoarea reuniune trilaterală este programată provizoriu pentru 1 februarie.

Zelenski, gata să se întâlnească cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin pentru a discuta cele două probleme rămase în acordul de pace: teritoriul și centrala nucleară de la Zaporojie, a declarat Sîbiha. „Cu toate astea, Rusia rămâne un obstacol în procesul de pace”, a adăugat Sîbiha.

Întrebat despre discuțiile privind încheierea războiului, care au avut loc la Abu Dhabi cu delegații din Rusia, Ucraina și Statele Unite, Sîbiha a confirmat că două aspecte cheie rămân nerezolvate: chestiunile teritoriale și viitorul centralei nucleare de la Zaporojie.

Rusia cere retragerea forțelor ucrainene din întreg Donbasul, inclusiv din zonele care nu sunt ocupate de trupele ruse. Kievul consideră aceste cereri inacceptabile.

Ucraina insistă, de asemenea, asupra retragerii forțelor ruse din centrală, în timp ce Statele Unite au propus ca aceasta să fie plasată sub administrare comună cu Rusia.

Potrivit lui Sîbiha, președintele Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin pentru a discuta aceste două probleme.

Zelenski a declarat de mai multe ori că este deschis la o întâlnire față în față cu Putin, dar liderul Kremlinului și-a exprimat îndoielile cu privire la utilitatea unor astfel de discuții.

