Data publicării:
drum gropi sm
Satul Sânmiclăuș, din județul Satu Mare, este legat de cea mai apropiată localitate de un drum de 13 kilometri. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Un drum județean din Satu Mare, care măsoară în total 13 kilometri, a devenit un calvar pentru șoferi. Aceștia sunt nevoiți să facă slalom printre gropi și se plâng că ajung foarte des cu mașinile la service. Și pompierii și ambulanțele ajung greu în sat și, nu o dată, au fost cazuri când au murit oameni în așteptarea Salvării. Autoritățile ridică din umeri și susțin că nu sunt bani pentru asfaltarea drumului.

Satul Sânmiclăuș, din județul Satu Mare, este legat de cea mai apropiată localitate de un drum de 13 kilometri.

„Dezastru! Dezastru!”, spune un șofer.

„Groaznic!”, e de părere o localnică

„E sub orice critică”, concluzionează altcineva.

Șoferii spun că gropile sunt din ce în ce mai multe și mai adânci. Pe același drum circulă ambulanțele și mașinile de pompieri.

„40 de minute până aici, din Carei. Omul moare. Sau dacă cineva naște, naște liniștit acasă, până ajunge Ambulanța”, povestește o femeie.

„Au fost cazuri că a ajuns Ambulanța prea târziu, din păcate, și costă și vieți omenești drumul acesta”, spune altcineva.

Întrebată când a fost ultima dată asfaltat, un localnic care locuiește în zonă răspunde: „În '96 și de atunci nu a mai fost pus asfalt pe el. De fapt, s-a pus pe asfalt piatră.”

„Nu știm dacă a fost ăsta vreodată astfaltat, nu știm. Am înțeles că a fost pietruit pe vremea lui Ceaușescu cu pietre din alea galbene. Atât!”, spune o șoferiță.

„De 22 de ani, de când m-am mutat în localitatea asta, tot așa este”, mărturisește altcineva.

„O săptămână circulăm, una e în service. Ultima reparație, 2.800 - 3.000 de lei. Direcția, suspensia, toate se duc”, se plânge un șofer.

Ori de câte ori oamenii cer ajutorul Consiliului Județean, răspunsul este același: nu sunt bani pentru drumul lor.

„Nu a fost niciodată asfaltat. În ultimii ani, s-au asfaltat, din 13 kilometri, aproximativ 2,1 km, după care nu s-a mai putut asfalta. S-a încercat o finanțare din fonduri guvernamentale, chiar s-a introdus în programul 'Anghel Saligny', dar nu a fost aprobat”, a transmis, pentru Digi24, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

