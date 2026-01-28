Live TV

Mesajul Departamentului pentru Situații de Urgență după ce un pompier a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa

Data publicării:
622230994_1278137744137384_8982227085097167361_n
Foto: Facebook / DSU

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis mesaj de condoleanţe, după ce un pompier din judeţul Braşov a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa de 14 ani. „O suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere”, au transmis oficialii DSU.

„Sunt misiuni care salvează vieţi şi sunt misiuni care îţi schimbă viaţa pentru totdeauna. Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi. Acelea în care răspundem apelului datoriei, fără să ştim că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viaţa noastră”, au transmis oficialii DSU, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Aşa s-a întâmplat la un accident din judeţul Braşov, în care o fată de 14 ani a murit: „La locul accidentului, dincolo de uniformă şi proceduri, s-a aflat un tată care îşi pierdea fiica de doar 14 ani. Este o suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenţii, rapoarte şi timp”.

„Toţi cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru şi de familia sa. Transmitem sincere condoleanţe, întreaga noastră solidaritate şi susţinerea pentru depăşirea acestui moment extrem de greu”, au mai transmis oficialii DSU.

Acidentul s-a produs pe o cale de acces situată în localitatea Poiana Mărului, judeţul Braşov.

„Din primele date, conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, care se afla la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, împrejurare în care vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat. În urma incidentului, pasagerul aflat pe locul din dreapta faţă, respectiv o fată de 14 ani, a suferit leziuni grave, în urma cărora personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, au transmis, luni, reprezentanţii IPJ Braşov, potrivit News.ro.

De asemenea, pe locurile din spate se mai aflau alţi patru pasageri minori, cu vârsta cuprinsă între 9 şi 14 ani, care au suferit leziuni minore, la fel ca şi conducătorul auto.

