Chiar dacă taxele și impozitele au crescut de la 1 ianuarie, cererea pentru case și apartamente se menține ridicată. Este și motivul pentru care locuințele s-ar putea scumpi, din nou, în lunile următoare, în special cele din blocurile noi, cred experții. Terenurile de la periferia orașelor sunt și ele la mare căutare în acest an, drept urmare și aici prețurile ar putea crește. Pentru cei care se gândesc la credite bancare, fluctuația dobânzilor va fi, în schimb, principalul mare obstacol de pe piața imobiliară.

Scăderea puterii de cumpărare prin inflația explozivă nu reușește să domolească avansul prețului locuințelor. Experții imobiliari văd previzibil un nou val de scumpiri până la finalul anului, împins și de cererea mare raportată la ofertă.

„Ne așteptăm ca, atât timp cât ajustarea fiscală și mai ales mersul economiei merg într-o direcție bună, să vedem ușoară creștere și în acest an. Intentia de cumpărare e aproape de maxime istorice. Chiar dacă au mai puțini bani față de acum 6 luni, de exemplu, intenția e una foarte mare”, spune Gabriel Blăniță, expert imobiliar.

Cel mai mult se vor scumpi locuințele din blocurile noi, cred experții, din cauza noilor norme pentru siguranța la incendiu, dar și a prețurilor crescute ale materialelor de construcție.

Andrei are 25 de ani și vrea în următorii ani să își cumpere propriul apartament. Întrebat cum i se par prețurile în momentul de față, tânărul răspunde: „Având în vedere că lucrez în domeniul financiar, aberante! Să dai 100 și ceva de mii de euro, la ieșirea din București, și să 'plătești' zilnic cu 2-3 ore din viața ta și a copiilor tăi, e un preț mare... atât timpul pierdut în trafic, cât pe supraevaluări.”

„La cum e piața acum, fără un împrumut ca student sau începător (n. red. piața muncii), nu ai ce să faci”, crede un tânăr.

„Am achiziționat anul trecut, în zona Păcii. 80 și ceva de mii de euro. Am făcut și un credit. Eram încă studenți la vremea aia, plus părinții, care ne-au ajutat”, mărturisește o tânără.

„Vânzările de locuinţe au scăzut în România cu 5% anul trecut față de 2024, iar experții imobiliari spun că cel mai mare obstacol de pe piața imobiliară din acest an va fi fluctuația dobânzilor, care îi face pe mulți să se gândească mai bine dacă să cumpere sau nu o locuință”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

Iar tot mai mulți români se orientează către cumpărarea de terenuri de la periferia orașelor.

„E o concurență tot mai mare în zonele periferice unde, dacă până acum erau dezvoltatori de scheme mixte sau rezidențiale, vedem și dezvoltatori de industrial, care pot pune presiune pe prețuri”, e de părere Silviu Pop, director de cercetare în cadrul unei firme de consultanță imobiliară.

În Cluj-Napoca, metrul pătrat de suprafață utilă se vinde în medie cu 3.200 de euro, în București - cu 2.100, iar în Brașov cu 2.000 de euro. Există și zone în Capitală, precum Aviatorilor și Herăstrău, unde metrul pătrat ajunge și la 5.000 de euro.

reporter: Iulia Gurguță

operator: Mihai Nicolae

Editor : Izabela Zaharia