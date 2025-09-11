Live TV

Video Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse

Data publicării:
oameni evacuati in indonezia unde sunt inundatii
Inundații de proporții în Indonezia. FOTO: Profimedia Images

Destinații turistice de renume mondial din Indonezia, unde mulți români alerg să meargă în vacanță, au fost afectate de inundații severe, în urma unor ploi neobișnuit de abundente. Insulele Bali și Flores se numără printre cele mai lovite de intemperii, informează BBC. 18 persoane au murit, iar mai multe locuințe au fost distruse.

Străzi, pasaje subterane și locuințe au fost inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar numeroși locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Autoritățile au declarat joi că 18 persoane au murit pe cele două insule, iar alte șase sunt în continuare date dispărute.

Capitala insulei Bali, Denpasar, a fost în mod special afectată, în timp ce străzi din zone turistice populare precum Canggu și Ubud s-au transformat în râuri, a relatat cotidianul local Bali Sun.

Doar în Bali, cel puțin 14 persoane au murit. Peste 560 de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele și au fost adăpostiți temporar în centre comunitare și școli.

Haosul din trafic a afectat rute-cheie, inclusiv drumurile de acces către Aeroportul Internațional I Gusti Ngurah Rai. Presa locală a descris pagubele drept extinse, iar turiștii din zonele afectate de intemperii au fost îndemnați să evite riscurile inutile.

Pentru zilele următoare sunt prognozate noi furtuni.

Agenția meteorologică a Indoneziei (BMKG) a atribuit ploile torențiale undelor Rossby ecuatoriale, unde planetare extinse care pot declanșa fenomene meteo extreme prelungite. Meteorologii au declarat că fenomenul a determinat formarea unor nori de ploaie denși, care au adus precipitații abundente.

Insula Flores a fost de asemenea grav afectată. În districtul Nagekeo, viiturile au ucis patru persoane, inclusiv un bebeluș de șase luni, iar alte patru sunt încă dispărute.

Indonezia este predispusă la inundații și alunecări de teren în timpul sezonului ploios, care atinge de obicei apogeul între lunile noiembrie și martie.

Experții afirmă că sistemele de drenaj prost întreținute și dezvoltarea urbană rapidă din Bali, una dintre cele mai vizitate insule din lume, amplifică riscurile atunci când ploile abundente cad în afara lunilor musonice obișnuite.

