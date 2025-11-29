Numărul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploile din insula indoneziană Sumatra a crescut la 303, a declarat sâmbătă șeful agenției naționale pentru atenuarea efectelor dezastrelor. Este o creștere semnificativă față de cifra anterioară de 174 de morți, anunță autoritățile locale. O mare parte din Indonezia, Malaezia și Thailanda a fost lovită de o săptămână de ploi torențiale provocate de ciclonul Senyar, o furtună tropicală rară formându-se în strâmtoarea Malacca, anunță Reuters.

Cel puțin 279 de persoane sunt încă date dispărute - chiar dacă aproximativ 80.000 de persoane au fost evacuate - iar sute sunt încă blocate în trei provincii de pe insula Sumatra, zona cea mai vestică a Indoneziei, a declarat jurnaliștilor șeful agenției, Suharyanto.

Echipele de intervenție au folosit elicoptere pentru a livra ajutoare în partea de nord a insulei, care a fost cea mai grav afectată, cu drumuri întrerupte și infrastructura de comunicații distrusă de alunecări de teren.

„Încercăm să deschidem ruta de la Tapanuli de Nord la Sibolga (n.r. în provincia Sumatra de Nord), care este cea mai grav afectată de trei zile”, a spus el.

Oficialul a adăugat că echipele de salvare încearcă să treacă de un blocaj rutier cauzat de o alunecare de teren, iar oamenii au rămas pe un tronson de drum și au nevoie de provizii.

Prezența militară va fi întărită duminică pentru a ajuta la eforturile de salvare, a spus el.

Au existat încercări din partea celor afectați de ploi de a jefui proviziile din zona Tapanuli Central, care a fost grav afectată, a adăugat el.

Peste strâmtoarea Malacca, în Thailanda, numărul morților în urma inundațiilor din sudul țării a crescut la 162, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al guvernului, Siripong Angkasakulkiat, față de 145 - cifra raportată anterior.

Editor : C.A.