Live TV

Cercetătorul rasist James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului și laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 97 de ani

Data publicării:
Austin, TX September 10, 2007: Dr. James D. Watson, Nobel Laureate and co-discoverer of the double helix structure of DNA, speaks at the University of Texas student union, on his "Rules for Important Science." Watson, along with Dr. Francis Crick, won th
Foto: Profimedia

Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.

În una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului XX, el a identificat în 1953, alături de omul de ştiinţă britanic Francis Crick, structura în dublu helix a ADN-ului, deschizând calea pentru progrese rapide în biologia moleculară.

Reputaţia şi prestigiul său au fost însă grav afectate de comentariile sale legate de rasă şi sex. Într-un program de televiziune, el a susţinut că genele ar fi responsabile pentru diferenţele de IQ mediu dintre persoanele de culoare şi albi.

Moartea lui Watson a fost confirmată pentru BBC de Cold Spring Harbor Laboratory, instituţia unde acesta a lucrat şi a făcut cercetări timp de mai multe decenii notează News.ro.

Watson a împărţit Premiul Nobel în 1962 cu Maurice Wilkins şi Francis Crick pentru descoperirea structurii în dublu helix a ADN-ului.

„Am descoperit secretul vieţii”, au declarat ei la momentul respectiv.

Comentariile ulterioare ale lui Watson despre rasă l-au făcut să spună că s-a simţit marginalizat de comunitatea ştiinţifică.

În 2007, omul de ştiinţă, care lucrase anterior la Laboratorul Cavendish al Universităţii din Cambridge, a declarat pentru ziarul The Times că este „în mod inerent pesimist în privinţa perspectivei Africii”, deoarece „toate politicile noastre sociale se bazează pe ideea că inteligenţa lor este aceeaşi cu a noastră — în timp ce toate testele arată că, de fapt, nu este chiar aşa”.

Aceste remarci au dus la pierderea funcţiei sale de la Cold Spring Harbor Laboratory din New York.

Comentariile suplimentare făcute în 2019 - când a sugerat din nou existenţa unei legături între rasă şi inteligenţă - au determinat laboratorul să-i retragă titlurile onorifice de cancelar emerit, profesor emerit Oliver R. Grace şi administrator onorific.

„Declaraţiile doctorului Watson sunt reprobabile şi nu au nicio bază ştiinţifică”, a precizat laboratorul într-un comunicat.

Citește și:

Cum a fost descoperit secretul vieții acum 70 de ani. Noi dezvăluiri despre misterul „pietrei filozofale” a biologiei moleculare

ADN-ul a fost descoperit în 1869, dar a fost nevoie să se ajungă până în 1943 pentru ca oamenii de ştiinţă să afle că acesta constituie materialul genetic din celule. Totuşi, structura ADN-ului a rămas un mister.

Lucrând cu imagini obţinute de cercetătoarea Rosalind Franklin de la King's College - fără ştirea acesteia - Crick şi Watson au reuşit să construiască un model fizic al moleculei. Maurice Wilkins, care a împărţit Premiul Nobel cu Crick şi Watson, colaborase cu Franklin pentru a determina structura moleculei de ADN.

Watson şi-a vândut medalia de aur a Premiului Nobel la licitaţie pentru 4,8 milioane de dolari în 2014, spunând că a decis să renunţe la ea deoarece s-a simţit marginalizat de comunitatea ştiinţifică după comentariile sale despre rasă.

Un miliardar rus a cumpărat medalia pentru 4,8 milioane de dolari şi i-a returnat-o imediat.

Watson s-a născut la Chicago, în aprilie 1928, din părinţi descendenţi ai coloniştilor englezi, scoţieni şi irlandezi.

A obţinut o bursă pentru a studia la Universitatea din Chicago la vârsta de 15 ani.

Acolo, s-a interesat de noua tehnică a difracţiei, prin care razele X sunt deviate de atomi pentru a dezvălui structurile lor interne.

Pentru a-şi continua cercetările asupra structurilor ADN-ului, a plecat la Cambridge, unde l-a întâlnit pe Crick; împreună au început să construiască modele la scară mare ale posibilelor structuri ale ADN-ului.

Mai târziu, după descoperirea ştiinţifică, Watson şi soţia sa, Elizabeth, s-au mutat la Harvard, unde el a devenit profesor de biologie. Cuplul a avut doi fii - unul dintre ei suferind de schizofrenie.

În 1968, Watson a preluat conducerea Cold Spring Harbor Laboratory din statul New York - o instituţie veche, pe care a transformat-o într-unul dintre cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din lume.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
bani lei
4
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
batran la tara
Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în...
Aliia Roza, fostă spioană din Rusia
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure...
barbat se uita in portofelul gol
Cu loc de muncă, dar fără stabilitate financiară. Un angajat din 10...
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
Ultimele știri
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
Sfinții Mihail și Gavriil 2025. Obiceiurile pe care preotul le interzice pe 8 noiembrie: „Cei care respectă se bucură de protecție”
„Paradoxul pacificatorului”: un sondaj arată că americanii consideră că, de fapt, Donald Trump agravează războiul din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Floarea ADN
Inovație revoluționară: „florile de ADN” ar putea trata tumorile din corp. Cercetătorii le-au descoperit și alte întrebuințări
tablou cu Napoleon în Moscova / scheletele soldaților din armata lui Napoleon îngropați în Vilnius
Cum a fost distrusă cu adevărat Marea Armată a lui Napoleon după ce a invadat Rusia. Rămășițele soldaților răpuși dezvăluie detalii noi
fereastra prin care au intrat hoții care au jefuit Luvrul
Jaful de la Luvru: ADN găsit pe vitrinele sparte. O femeie a fost inculpată, un alt suspect urmează să fie judecat
Maria Corina Machado
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace
nobel economie
Premiul Nobel pentru Economie, atribuit lui Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Recunoști băiețelul din imagine? Astăzi e cunoscut și apreciat în toată România
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...