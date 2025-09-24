China se angajează în premieră să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035

Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035.

„China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10% faţă de nivelul maxim”, care nu este cunoscut încă, dar ar putea fi atins anul acesta, a declarat Xi Jinping în cursul unei intervenţii video la un summit ONU privind clima, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Ţara şi-a stabilit obiectivul neutralităţii carbonului până în 2060 şi a promis până acum că va atinge un vârf înainte de 2030, pe care pare să îl atingă în 2025, datorită amplorii energiei solare şi a maşinilor electrice.

