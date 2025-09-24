Live TV

China se angajează în premieră să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035

Data publicării:
Poluare atmosferică produsă de fumul de la coşurile unei fabricii
China deţine în prezent circa jumătate din producţia mondială de electricitate pe bază de cărbune. Foto: Profimedia Images

Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035.

„China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10% faţă de nivelul maxim”, care nu este cunoscut încă, dar ar putea fi atins anul acesta, a declarat Xi Jinping în cursul unei intervenţii video la un summit ONU privind clima, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Ţara şi-a stabilit obiectivul neutralităţii carbonului până în 2060 şi a promis până acum că va atinge un vârf înainte de 2030, pe care pare să îl atingă în 2025, datorită amplorii energiei solare şi a maşinilor electrice.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
4
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Digi Sport
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de...
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna: Criza bugetară se poate transforma într-o problemă a...
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul...
Ultimele știri
Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny”
Colegiul Medicilor, precizări în ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan. Controversatul medic a preluat și teoria lui Trump
CE: Mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat, „altfel, telefonul ar lua foc”. Explicații după dispariția unui SMS de la Macron
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu sector 2
Incendiul de aseară, din București, un risc major pentru bolnavii cronici. Dr Beatrice Mahler explică ce trebuie făcut dacă ai probleme
Hong Kong During Typhoon Ragasa - 24 Sep 2025
Super-taifunul Ragasa: 14 persoane au murit în Taiwan și 124 de oameni sunt dați dispăruți. Furtuna va lovi China și Hong Kong
Show case of Disney+'s spy thriller 'Tempest' in Seoul
„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a înfuriat internetul chinez
ilustrație cu Europa presată din toate părțile de SUA, Rusia și China
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE
fum inquam george calin
Ministerul Mediului: Unde s-au înregistrat valori de peste 7 ori mai mari decât limita admisă, în urma degajărilor mari de fum
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi...
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare