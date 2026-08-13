Mașinile chinezești de pe teritoriul Rusiei, pagube colaterale ale bombardării rafinăriilor de către Ucraina

Mașinile chinezești se defectează pe tot teritoriul Rusiei, pe fondul unei penurii naționale de combustibil. Atelierele de reparații semnalează o creștere de șase ori a numărului de avarii la mașinile chinezești, pe fondul atacurilor din partea Ucrainei, care îi obligă pe șoferi să cumpere combustibil de calitate inferioară.

Centrele de service au raportat o creștere de până la șase ori a numărului de proprietari de mașini fabricate în China care au solicitat reparații în ultima lună, potrivit canalului rus de Telegram Mash, numărul apelurilor săptămânale crescând de la 1-2 la 6-10, scrie TVP World.

Vinovatul presupus este așa-numita benzină Euro-2, a cărei producție, import și vânzare au fost autorizate de autoritățile ruse până la 1 iulie 2027.

De ce a fost interzis combustibilul Euro-2?

Acest combustibil poate conține până la 500 de miligrame de sulf pe kilogram — potențial de 50 de ori mai mult decât nivelul de sulf permis pentru benzina Euro-5 — și nu are limite echivalente pentru anumiți poluanți, cum ar fi benzenul.

Rusia a interzis combustibilul Euro-2 în 2013, dar l-a reintrodus de atunci, pe fondul dificultăților rafinăriilor de a satisface cererea în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor petroliere.

Aceste perturbări au contribuit la creșterea prețului mediu al benzinei cu peste 17% de la începutul anului.

Standardul mai scăzut permite rafinăriilor să producă combustibil prin procese de prelucrare mai puțin intensive, ceea ce ar putea aduce pe piață sute de mii de tone de benzină în fiecare lună.

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Însă experții spun că este puțin probabil ca această măsură să compenseze întregul volum de combustibil pierdut în urma atacurilor asupra rafinăriilor de petrol, în timp ce benzina cu conținut ridicat de sulf poate pune probleme vehiculelor moderne.

Mecanicii au semnalat defecțiuni, printre care pierderea puterii, porniri dificile, aprinderea luminilor de avertizare și un consum mai mare de combustibil.

Pagube colaterale

Nu doar mașinile chinezești sunt expuse riscului

Vehiculele chinezești au ocupat un loc important în rapoartele privind defecțiunile, deoarece motoarele lor moderne, adesea cu turbocompresor, sunt proiectate în conformitate cu standardele mai noi privind combustibilul și pot fi mai exigente în ceea ce privește benzina.

De asemenea, mărcile chinezești s-au extins rapid în Rusia de când producătorii auto occidentali au părăsit piața în urma invaziei Ucrainei de către Moscova.

Însă problema nu este specifică doar mașinilor chinezești.

Mecanicii ruși avertizează că și alte motoare moderne, cu turbocompresor, ar putea suferi pierderi de putere și avarii ale componentelor atunci când funcționează cu combustibil bogat în sulf.

„Sunt pe deplin convins că defecțiunile la motoare au devenit mai frecvente”, a declarat un tehnician de service pentru ziarul rus „Moskovski Komsomolets”. „Și vă asigur că și mașinile Volkswagen sau Renault din aceeași generație pot pierde din putere din cauza benzinei bogate în sulf.”

Experții avertizează, de asemenea, că utilizarea prelungită a benzinei Euro-2 ar putea costa șoferii mult timp după ce criza de combustibil se va atenua, provocând deteriorarea unor componente esențiale, precum pompele de combustibil, supapele și convertizoarele catalitice.

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Editor : Sebastian Eduard