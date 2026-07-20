Cine e suspectul în cazul uciderii lui Ann Widdecombe: fotografia lui Joshua Kerry, dată publicității

Suspectul în cazul uciderii lui Ann Widdecombe se numește Joshua Kerry și există informații că ar fi parcurs circa 480 de kilometri cu mașina de la Rotherham până la reședința victimei din Devon. El este interogat sub suspiciunea de crimă și infracțiuni de terorism, scrie The Times. Imaginea suspectului a fost dată publicității la nouă zile după ce fosta deputată britanică a fost găsită moartă.

Joshua Kerry, în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în Rotherham, South Yorkshire, la ora 21:00, sâmbătă, 11 iulie. Se presupune că Kerry a călătorit cu mașina aproape 480 de kilometru până la reședința lui Widdecombe din Haytor, Dartmoor, unde poliția consideră că aceasta a fost atacată în jurul orei 12:30, miercuri, 8 iulie. Ea a fost găsită moartă de către serviciul de ambulanță aproape 24 de ore mai târziu, după ce suferise „leziuni grave”. Bărbatul este interogat sub suspiciunea de crimă și infracțiuni de terorism.

Suspectul, care a lucrat anterior pentru o companie de ascensoare, locuia singur cu câinele său într-o casă dintr-un cartier rezidențial din Kimberworth, la periferia orașului.

Kerry și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în acea locuință, rămânând alături de tatăl său, Paul, după ce mama sa s-a mutat în urma despărțirii lor de acum mai bine de 15 ani. Are doi frați mai mari care s-au mutat și ei din zonă, unul dintre ei înrolându-se în marină.

A fost fotografiat în 2022 la locul său de muncă de birou, ținând în mână un borcan cu ouă de Paște, în cadrul unei acțiuni de strângere de fonduri pentru o organizație caritabilă locală.

Vecinii au spus că Kerry era rar văzut în public după moartea tatălui său, survenită în decembrie anul trecut din cauza unui cancer la stomac, pe care el îl îngrijise.

Fosta mamă vitregă a lui Kerry l-a descris ca fiind un „băiat foarte timid și tăcut”, al cărui tată era obsedat de fotbal și cricket. Ea se căsătorise cu tatăl lui Kerry după despărțirea acestuia de mama acuzatului, dar relația s-a încheiat cu ani înainte de moartea lui.

Rayan Astle, în vârstă de 26 de ani, un vecin, a declarat că suspectul abia dacă a vorbit cu cineva de când a murit tatăl său, adăugând: „Nu cred că avea un loc de muncă. Pur și simplu nu l-am văzut niciodată.”

Decesul lui Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, a fost anunțat de agenția sa de management în dimineața zilei de 10 iulie, dar poliția nu a anunțat că a demarat o anchetă pentru omor și că îl caută pe un bărbat britanic de rasă albă decât mai târziu în aceeași după-amiază. Un bărbat de 26 de ani, arestat inițial sub suspiciunea de omor, a fost eliberat fără a i se aplica nicio măsură.

Kerry a fost arestat inițial sub suspiciunea de omor, înainte de a fi arestat din nou sub suspiciunea de comitere, pregătire sau instigare la acte de terorism.

Ancheta poliției nu înseamnă că un suspect este vinovat. O acuzație poate fi formulată numai dacă Parchetul decide că există suficiente probe împotriva suspectului pentru a oferi o perspectivă realistă de condamnare și că urmărirea penală este în interesul public.

Widdecombe a fost deputată conservatoare între 1987 și 2010 pentru circumscripția Maidstone din Kent, ulterior Maidstone & The Weald, și a deținut mai multe funcții ministeriale în guvernul lui Sir John Major.

Ulterior, ea și-a schimbat afilierea politică, trecând la Partidul Brexit și apoi la Reform UK. A fost purtătoarea de cuvânt a partidului Reform pe probleme de imigrație și justiție din 2023 până la moartea sa.

Poliția investighează dacă în spatele atacului „brutal” asupra lui Widdecombe s-au aflat extremismul de stânga sau alte motive politice.

Editor : B.E.