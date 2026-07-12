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Poliția britanică: Nu există dovezi că uciderea fostei deputate Ann Widdecombe a fost motivată politic. Un suspect este în arest

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Reform UK Cornwall Conference
Fosta deputată în Parlamentul European, Ann Widdecombe. Foto: Profimedia
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Nu există dovezi că uciderea fostei deputate britanice Ann Widdecombe ar fi fost motivată politic, a declarat duminică poliţia, adăugând că nu mai caută alţi suspecţi după arestarea unui bărbat în vârstă de 28 de ani în acest caz, relatează Reuters.

Ann Widdecombe (78 de ani) a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi a deţinut diferite funcţii în guvernul condus de fostul premier John Major. Mai recent a fost purtătoare de cuvânt pe probleme de imigraţie şi justiţie a partidului Reform UK al lui Nigerl Farage.

Widdecombe a fost găsită decedată joi la locuinţa ei din sud-vestul Angliei, poliţia anunţând că aceasta prezenta urme de „răni grave”.

Ofiţerii de poliţie au arestat un britanic în Rotherham, nordul Angliei, sâmbătă seara.

Poliţia a cerut publicului să nu facă speculaţii cu privire la posibilele motive atât timp cât ancheta este în desfăşurare.

În acest moment, nu există încă informaţii care să sugereze că este vorba despre un incident legat de terorism şi, în acest moment, nu căutăm pe nimeni altcineva în legătură cu această crimă”, a declarat şeful adjunct al poliţiei din Devon and Cornwall, Matt Longman

Detectivii rămân deschişi cu privire la posibilul motiv. În acest moment, nu există nimic care să sugereze că a fost motivat politic”, a mai spus el.

Un al doilea suspect arestat sâmbătă a fost eliberat ulterior fără a fi formulate acuzaţii împotriva sa.

Editor : Ș.R.

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