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Președinta Indiei vine în România. Nicușor Dan o primește la Cotroceni în prima vizită de stat după mai bine de 30 de ani

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nicusor dan
Nicușor Dan
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Președintele Nicușor Dan o primește, joi la Palatul Cotroceni, pe președinta indiei Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat în România în perioada 23-25 iulie. Venirea în țara noastră are loc la invitația părții române și marchează reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel dintre cele două țări după două decenii.

Ceremonia oficială de primire va avea loc la Palatul Cotroceni și va fi urmată de o fotografie oficială, convorbiri tête-à-tête, discuții în format extins, declarații comune de presă și un dineu de stat, mai transmite Administrația Prezidențială.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile dintre cei doi șefi de stat vor avea în vedere consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și India, în contextul în care, anul viitor, se împlinesc 80 de ani de relații diplomatice bilaterale.

„Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și Republica India în contextul aniversării anul viitor a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale. Dialogul va urmări dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale”, a mai precizat Administrația Prezidențială.

Instituția subliniază că relațiile dintre cele două state au cunoscut o evoluție pozitivă, în special după adoptarea, în 2024, a Declarației Comune care a marcat zece ani de Parteneriat Extins și pe fondul consolidării Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană și India.

În marja vizitei, pe 24 iulie, va avea loc un forum economic bilateral, inaugurat de Nicușor Dan și Droupadi Murmu. La eveniment vor participa reprezentanți ai mediului de afaceri din România și India, precum și oficiali ai autorităților române.

Administrația Prezidențială precizează că vizita reprezintă „un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii”.

Ultima vizită a unui președinte român în India a avut loc în 2006, iar cea mai recentă vizită în România a unui președinte al Republicii India datează din 1994.

Editor : Ana Petrescu

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